NATO Zirvesi Protestosuna Polis Müdahalesi - Son Dakika
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NATO Zirvesi Protestosuna Polis Müdahalesi

08.07.2026 01:50
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NATO Zirvesi'ni protesto eden Umut-Sen üyelerine polis müdahale etti, 12 kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - NATO Zirvesi'ni protesto etmek isteyen Umut-Sen ve Gençlik Komiteleri üyelerine İstiklal Caddesi'nde polis müdahale etti. Umut-Sen, 12 kişinin Taksim'de gözaltına alındığını duyurdu.

NATO Zirvesi'ni protesto etmek isteyen Umut-Sen ve Gençlik Komiteleri üyelerine İstiklal Caddesi'nde polis müdahale etti. Umut-Sen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 12 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Umut-Sen'in açıklaması şöyle:

"12 yoldaşımız emperyalist suç ve savaş örgütü NATO'ya karşı çıktığı için Taksim'de gözaltına alındı. NATO'ya karşı biz varız. Emperyalistlere karşı memleketi için direnenler var."

Ev baskınlarıyla halk gözaltına alınıyor. Fiili OHAL ilanlarıyla ülkenin dört bir yanı halka kapatılırken, Koç'lar ve Sabancı'lar Filistin'de soykırımcı, Suriye'de katliamcı, emekçi halkların baş düşmanları, çocuk katilleri, işgalci, sömürgeci emperyalistleri otellerde ağırlıyor.

İki yüzlü holdinglerin savaş ve sömürü teşhiridir bu. Katil ABD, iş birlikçi holdingler ve iş birlikçi AKP. NATO defol, bu memleket bizim."

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Polis, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Protestosuna Polis Müdahalesi - Son Dakika

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