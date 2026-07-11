Trump'tan F-35 sinyali Atina'yı telaşlandırdı - Son Dakika
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Trump'tan F-35 sinyali Atina'yı telaşlandırdı

11.07.2026 15:34
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NATO Zirvesi'nde Trump'ın Türkiye'nin F-35 edinmesine yönelik olumlu açıklamaları Yunanistan'da endişe yarattı. Eski Başbakan Çipras, durumu 'ulusal yenilgi' olarak nitelendirirken, Yunan basını gelişmeleri Türkiye'nin kazanımı olarak değerlendirdi.

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 edinmesine ilişkin olumlu açıklamaları Atina'da endişe kaynağı oldu.

Yunanistan'ın eski başbakanlarından Aleksis Çipras, Economist dergisinin Yunanistan'da düzenlediği bir panel sırasında gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda yaşanan gelişmeler büyük endişe yaratıyor. Hem Avrupa güvenliği hakkında hem de ulusal güvenlik hakkında." diye konuştu.

Kiryakos Miçotakis hükümetini çok yönlü dış politikayı bırakıp, "açık çek" politikasına geçmekle eleştiren Çipras, ABD'nin Joe Biden liderliğinde olduğu dönemde muhalefetteki Miçotakis'in o dönem iktidarda olan kendisini "Trumpçı" olarak nitelendirecek kadar "aşırı hareketleri" olduğunu ifade etti.

Çipras, "Bugün geldiğimiz durumda F-35'ler, F-16'lar, Eurofighter'ler, ABD uçak motorları Türkiye'ye veriliyor ve bizim Çoban Adası'na kablo döşeme imkanımız yok. Şüpheniz olmasın, durum böyle. Ulusal güvenliğimizin tehlikede olduğu bir durumdayız." dedi.

Kendisinin başbakanlık döneminde Suda Askeri Üssü'nü 5 yıllığına kullanma anlaşması karşılığında ABD'den taleplerde bulunduğunu belirten Çipras, Miçotakis'i ise bu kullanım hakkını Dedeağaç dahil 6 farklı üs için süresiz vermekle suçladı.

Çipras, Türkiye'nin F-35 edinmesine ilişkin Trump'tan gelen olumlu açıklamalar için ise "Ben ulusal bir yenilgi olarak nitelendiriyorum." ifadesini kullanarak, Türkiye'nin F-16, F-35, Eurofighter edinmek, Libya ile deniz yetki alanlarını belirlemek üzere anlaşma yapmak gibi birçok başarı sergilediğine işaret etti.

Basında Türkiye'nin başarısı

NATO Zirvesi'nin ilk gününün ardından Yunan basınında çıkan haberlerde, ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği övgüler geniş yer alırken, F-35 ve CAATSA yaptırımları hakkındaki açıklamalar da Türkiye'nin büyük kazanımları olarak değerlendirildi.

Kathimerini gazetesi bugünkü "Atina gelişmelerden rahatsız" başlıklı haberinde, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın dün ABD Kongresi üyeleri ile Atina'da yaptığı görüşmede, "Türkiye'nin F-35 edinmesinin bölgedeki istikrar ve güvenlik üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini" dile getirdiğini aktardı.

Gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in de dün ABD Kongresi üyeleri ile Atina'da yaptığı görüşmede, Türkiye'nin F-35 edinmesinden Yunanistan'ın duyacağı rahatsızlığı dile getirdiğini ifade etti.

F-35 konusunun Türkiye ile ABD arasında iki taraflı bir konu olduğu düşüncesiyle Yunanistan'ın bugüne dek dengeli bir tavır sergilediğini savunan gazete, "Yeni gerçeklik Yunanistan'ın kendi görüşünü tüm kanallar aracılığıyla aktarmasını ve Washington'a Yunanistan'ın görüşlerinin tamamını iletmesini gerekli kılıyor. Yunan tarafında eksik olan ise Washington'a baskı yapma olasılığı." ifadelerini kullandı.

Ta Nea gazetesi ise bugünkü sayısında isim vermeden tecrübeli bir diplomatın gazeteye yaptığı açıklamada, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin övgülerinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gidişatında anahtar niteliğinde olduğunu söylediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Atina için sorun işte burada başlıyor. İki müttefikin yakınlaştığını, Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisine girdiğini ve Orta Doğu'da rol üstlenmek istediğini görüyor. Trump'ı çoğu kez hayal kırıklığına uğratan Avrupalıların aksine (Türkiye) nereye istense kuvvet göndermeye hazır görünüyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan F-35 sinyali Atina'yı telaşlandırdı - Son Dakika

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