NATO Zirvesine Hayır

(ANKARA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "İşçiler olarak sesleniyoruz: Ülkemizin kaynakları, ürettiğimiz tüm değerler savaşa değil, silaha değil ölüme değil, barışa, insana, yaşama ayrılsın. ve bu ülkede, bu topraklarda ülkemizin başkentinde zirvesi yapılacak olan ve yeni savaş politikalarının konuşulacağı NATO'ya hayır diyoruz. Emperyalist politikalara hayır diyoruz. Savaşa değil emekçiye bütçe. Yaşasın işçilerin birliği, yaşasın halkların kardeşliği" dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, konfederasyona bağlı sendikaların genel başkan ve üyeleri ile birlikte Ulus'ta Atatürk heykeli önünde "NATO'ya değil işçiye bütçe" sloganıyla "NOTA'ya hayır" açıklamasında bulundu. Çerkezoğlu, "Antiemperyalist mücadeleyi varlığının temel dayanaklarından birisi olarak gören konfederasyonumuz DİSK'in, NATO zirvesine ilişkin değerlendirmelerini, görüşlerini ve çağrılarını sizlerle ve tüm kamuoyuyla paylaşmak için bir aradayız" diyerek şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanında savaşların, çatışmaların, silahlanma yarışının ve militarist politikaların ağır bedelini her zaman emekçiler ve halklar ödemektedir. Aynı zamanda hızla artan savaş harcamaları, savunma harcamaları, sosyal koruma sistemlerinin nitelikli kamu hizmetlerinin, eğitimin, sağlığın, eşitsizlikleri azaltmaya yönelik politikaların geleceği hakkında bizde derin kaygılar yaratmaktadır. Savaşlar her zaman ölüm, yıkım, göç, yoksulluk ve sömürü demektir. Bu nedenle bizler barışı, demokrasiyi ve halkların kardeşliğini savunuyoruz. Savaş değil emekçiye bütçe savaşa değil bugün de dünya yeni silahlanma programlarının artan asgari askeri harcamaların ve gerilim politikalarının gölgesindedir."

"DAHA FAZLA ASKERİ HARCAMA DEĞİL HASTANE İSTİYORUZ"

Biz ise DİSK olarak bir emek örgütü olarak daha fazla silahlanmaya değil, daha fazla barışa ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Ankara'da yapılacak zirvede asgari harcamaların artırılması, yeni güvenlik stratejisi ve silahlanma politikaları konuşulurken emperyalistlerin bu savaş politikaları karşısında biz işçiler ve emekçiler olarak başka bir dünyanın mümkün olduğunu haykırıyoruz. Biz dünyamızda kutuplaşmayı, savaşı değil bir arada olmayı, halkların dayanışmasını savunuyoruz. Biz daha fazla silah değil, daha fazla iş istiyoruz, AŞ istiyoruz. Biz daha fazla füze değil, daha fazla okul istiyoruz. Daha fazla askeri harcama değil, daha fazla hastane istiyoruz. Halka yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini istiyoruz. Biz daha fazla savaş bütçesi değil, insanca yaşamamıza yetecek ücretler, nitelikli sosyal güvenlik ve kamusal hizmetler istiyoruz. Savaşların bedelini her zaman işçiler, emekçiler, emekliler, kadınlar, gençler, çocuklarımız öder. Savaşlarda yoksullar ölür, silah şirketleri ve savaş tüccarları bir avuç zengin kazanır. Silahlanmaya ayrılan her kaynak, her kuruş işçinin ücretinden, emeklinin aylığından, öğrencinin eğitim hakkından, halkın sağlık hizmetlerinden eksilmektedir.

"BİZLER EMEĞİ VE DEMOKRASİYİ SAVUNUYORUZ"

Bugün dünyanın her yönünde yanı başımızda Filistin'de Lübnan'da milyonlarca insan savaşlar çatışmalar ve yoksulluk nedeniyle yerinden yurdundan olmakta göç yollarında yaşam mücadelesi vermektedir. Halkları karşı karşıya getiren politikalar yerine halkların eşitliği ve kardeşliği temelinde bir gelecek kurulmalıdır ve bu geleceğin kurulması için için mücadele veriyoruz. Biz emek örgütleri olarak biliyoruz ki dünyanın neresinde olursa olsun savaşın kaybedeni işçiler, kazananı ise savaşlardan beslenen güç odaklarıdır. Savaşlar milyonlarca işçiyi, emekçiyi düşük ücretlere, güvencesiz çalışmaya, yoksulluğa mahkum etmektedir. O nedenle bizim topraklarımızda yapılacak NATO zirvesine yalnızca bir dış politika meselesi olarak değil aynı zamanda bir emek meselesi, demokrasi ve insanca yaşam meselesi olarak bakıyoruz. Bugün bütün dünyada otoriter rejimler desteklenirken savaşlar körüklelenirken uluslararası hukuk yok sayılırken bizler emeği, barışı, kardeşliği ve demokrasiyi savunuyoruz.

"HAKSIZ GÖZALTILAR KABUL EDİLEMEZ"

DİSK açısından esas olan; işçilerin haklarının, tüm demokratik hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu, emeğin Türkiye'sini ve emeğin dünyasını kurma mücadelemizdir. DİSK, açısından esas olan yaşanan tüm bu saldırılar karşısında demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkmaktır. NATO zirvesi gerekçe gösterilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkemizin başkenti Ankara'da ilan edilen yasaklar, kısıtlamalar, haksız ve hukuksuz gözaltılar, yüzlerce insanın gözaltına alınması, onlarca yoldaşımızın tutuklanması hiçbir şekilde kabul edilemez. Demokratik özgürlüklerin ve sendikal hakların eksiksiz biçimde korunmasının önemini ve biz işçiler, emekçiler açısından yaşamsal öneminin altını bir kez daha çiziyoruz. Örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık hakkı ve sosyal diyalog güvenlik gerekçesiyle asla kısıtlanamaz.

"YENİ SAVAŞ POLİTİKALARININ KONUŞULACAĞI NATO'YA HAYIR DİYORUZ"

Ulus Meydanı'ndan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz, bütün dünyaya sesleniyoruz. Yan yana omuz omuza mücadele verdiğimiz tüm sınıf kardeşlerimize sesleniyoruz: Biz barışı savunuyoruz. Demokrasiyi savunuyoruz. Emeği savunuyoruz. Halkların kardeşliğini savunuyoruz. Kaynakları silahlara değil, insanlara ayrıldığı bir ülke, bir dünya istiyoruz. Türkiye'de, bölgemizde ve dünyada savaş politikalarının değil, barışın, dayanışmanın ve ortak yaşamın egemen olmasını istiyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. İşçiler olarak sesleniyoruz: Ülkemizin kaynakları, ürettiğimiz tüm değerler savaşa değil, silaha değil ölüme değil, barışa, insana, yaşama ayrılsın. ve bu ülkede, bu topraklarda ülkemizin başkentinde zirvesi yapılacak olan ve yeni savaş politikalarının konuşulacağı NATO'ya hayır diyoruz. Emperyalist politikalara hayır diyoruz. Savaşa değil emekçiye bütçe. Yaşasın işçilerin birliği, yaşasın halkların kardeşliği."