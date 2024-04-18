Nazilli Belediye Başkanı ve CHP Meclis Üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Nazilli Belediye Başkanı ve CHP Meclis Üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Nazilli Belediye Başkanı ve CHP Meclis Üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve CHP Nazilli Belediyesi Meclis üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, ilçede Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilecek projeler değerlendirildi.

18.04.2024 14:48  Güncelleme: 15:33
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Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve CHP Nazilli Belediyesi Meclis üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve CHP Nazilli Belediyesi Meclis üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette, ilçede Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilecek projeler değerlendirildi.

Çerçioğlu, "Kentimiz genelinde çalışmalarımızı ortak akıl ile sürdürüyoruz. Tüm belediye başkanlarımız ile bir arada çalışmaya, hizmetlerimizi ve projelerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Nazilli Belediye Başkanı ve CHP Meclis Üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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