Nazilli Belediye Başkanı ve CHP Meclis Üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve CHP Nazilli Belediyesi Meclis üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.
Başkan Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve CHP Nazilli Belediyesi Meclis üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette, ilçede Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilecek projeler değerlendirildi.
Çerçioğlu, "Kentimiz genelinde çalışmalarımızı ortak akıl ile sürdürüyoruz. Tüm belediye başkanlarımız ile bir arada çalışmaya, hizmetlerimizi ve projelerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Bosna Hersek Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı Halil Lagumdzija ile bir araya geldi. Tunç, görüşmenin ardından Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Sadık Babür Girgin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı ve anı defterini imzaladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin nisan ayı oturumlarının ikinci birleşiminde MHP ve BBP ayrı grup kurma kararlarını açıkladılar. AK Parti kadrolarından olan 5 meclis üyesi MHP grubuna geçerken 2 meclis üyesi de BBP grubunu kurdu.
Osmaniye Devlet Hastanesi, Türk Kızılay işbirliğinde düzenlenen kan bağışı etkinliğiyle hastane personeli ve vatandaşlardan kan bağışı topladı. Başhekim Mürsel Koçer, düzenli kan bağışının kan hücrelerinin yenilenmesini sağladığını belirtirken, Türk Kızılay Şube Başkanı Ramazan Çetin de bağış yapan gönüllülere teşekkür etti.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), yeni eğitim modeli ve sertifika programlarını tanıtmak amacıyla 'Temel Bilimler Farkındalık Çalıştayı' düzenledi. Programa YKS'ye hazırlanan öğrencilerin yanı sıra birçok üniversiteli ve araştırmacı katıldı. YTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salim Yüce, yeni eğitim modeli ve sertifika programları hakkında bilgi verirken, üniversite tercihleri konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Ayrıca, üniversiteler ve bölümler arası geçiş imkanları ve staj programları gibi önemli yeniliklerden de bahsedildi.
DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ın İdil ilçesinin su sorununun çözülmesini talep etti. Aslan, İdil Belediyesinin su ve kanalizasyon şebekesini yenileme işinden dolayı 45 milyon lira borcu olduğunu ifade ederek, ilçenin su sorununun halen çözülmediğini belirtti. Aslan, belediyenin borçlarının Hazine tarafından silinmesini ve yeni bir su projesinin yapılmasını istedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Fırat Görgel başkanlığında ilk kez toplandı. Nisan ayı olağan toplantısında gündem maddeleri okundu ve başkanvekilleri, divan katipliği, encümen ve ihtisas komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Ayrıca Tarihi Kentler Birliği ve Sağlıklı Kentler Birliğine üye seçimleri de gerçekleştirildi. Görgel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın yeniden imar ve inşa edilmesi noktasında tüm belediye başkanları ve meclis üyelerine teşekkür etti ve bu sorumluluğun layıkıyla yerine getirileceğine inandığını belirtti.
Bingöl'de Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 2024 yılında gerçekleştirilen projelerin değerlendirmesi yapıldı. Vali Usta, 132 projeden 12'sinin tamamlandığını, 84 projenin devam ettiğini ve 25 projenin ihale aşamasında olduğunu belirtti.
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde yakınlarını kaybeden Ebrar Sitesi aileleri, basın açıklaması yaparak hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti. Açıklamada, felaketin sorumlularının yargı önünde hesap vermesi ve eksikliklerin giderilerek adil bir yargı süreci talep edildi.
Aksaray'da estetik operasyonları ameliyat gibi göstererek kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattığı iddia edilen doktor ile 2 kişi tutuklandı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda, doktorun estetik operasyonları sağlık ameliyatı gibi göstererek haksız şekilde para talep ettiği ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık çalışmanın ardından doktor ve iş yeri sahibi 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.
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