Nazilli'de Afiş Soruşturması: CHP Gençlik Kolları Yöneticilerine Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nazilli'de Afiş Soruşturması: CHP Gençlik Kolları Yöneticilerine Gözaltı

Nazilli\'de Afiş Soruşturması: CHP Gençlik Kolları Yöneticilerine Gözaltı
12.03.2026 21:34  Güncelleme: 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu hedef aldığı iddia edilen afişler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç ile üç kişi gözaltına alındı. CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, pankartlarda hakaret olmadığını savunarak, “Pankartlarda yer alan ifadeler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun daha önce yaptığı açıklamalardan alındı” dedi.

(AYDIN) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu hedef aldığı iddia edilen afişler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç ile üç kişi gözaltına alındı. CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, pankartlarda hakaret olmadığını savunarak, "Pankartlarda yer alan ifadeler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun daha önce yaptığı açıklamalardan alındı" dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli noktalara asılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu hedef aldığı iddia edilen afişler ilçede tartışmalara neden oldu. Afişlerin asılmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç gözaltına alındı. Ayrıca ilçe yönetiminde yer aldığı öğrenilen Y.Ç., A.Ö. ve E.İ. isimli kişiler de "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" iddialarıyla gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan dört kişinin işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmelerinin beklendiği öğrenildi.

Yaşananlara tepki gösteren CHP Aydın Gençlik Kolları İl Başkanı Ufuk Gündoğdu bir basın açıklaması yaptı. Gündoğdu, sürecin kamuoyu tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç ve yönetim kurulundaki arkadaşlarının yanında olduklarını ifade etti.

Gündoğdu açıklamasında, eleştiri ve ifade özgürlüğünün demokratik toplumların temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Hukuk birimlerimiz süreci titizlikle takip etmektedir. Bağımsız yargı organlarının hukukun üstünlüğü çerçevesinde görevlerini yerine getireceğine ve adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hiçbir baskı biz gençleri inandığımız yoldan döndüremez. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu partimize ve değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen de hem ilçe başkanı hem avukat hem de gözaltına alınan Mustafa Kemal Koç'un avukatı olarak konuştuğunu belirtti. Ökmen, söz konusu pankartlarda hakaret içeriği bulunmadığını savunarak pankartlarda yer alan ifadelerin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun daha önce yaptığı açıklamalardan alındığını söyledi.

Pankartların siyasi bir görevin gereği olarak halka bilgi vermek amacıyla asıldığını belirten Ökmen, "Burada mala zarar verme yoktur, Cumhurbaşkanına hakaret yoktur, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret yoktur. Buna rağmen bugün hem yönetim kurulu üyeleri hem de gençlik kolları başkanımız gözaltına alınmıştır. Şu anda nezarette tutuluyorlar ve yarın savcılık ifadesine çıkacaklar. Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılacaklarına inanıyoruz" diye konuştu.

Bir basın mensubunun Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da şikayetçi olduğu yönündeki iddiaları sorması üzerine Ökmen, söz konusu suçların resen soruşturulan suçlar olduğunu belirterek, "Özlem Hanım burada kendi söylemlerini mi şikayet etmiş, kendi fotoğrafını mı şikayet etmiş, neyi şikayet etmiş? Bunu biz de merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, Kemal Koç, Gençlik, Nazilli, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazilli'de Afiş Soruşturması: CHP Gençlik Kolları Yöneticilerine Gözaltı - Son Dakika

Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi
İran Daimi Temsilcisi BMGK’da dünyaya seslendi: Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık İran Daimi Temsilcisi BMGK'da dünyaya seslendi: Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık
Erbil’e saldırı Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi Erbil'e saldırı! Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
İranla savaş devam ederken Trump’ın keyfi yerinde İranla savaş devam ederken Trump'ın keyfi yerinde

22:06
Şap hastalığı onları da etkiledi Erkenden inzivaya çekildiler
Şap hastalığı onları da etkiledi! Erkenden inzivaya çekildiler
21:16
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
21:16
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu
Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
20:59
ABD’de sinagoga saldırı
ABD'de sinagoga saldırı
20:34
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
20:26
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 22:14:38. #.0.5#
SON DAKİKA: Nazilli'de Afiş Soruşturması: CHP Gençlik Kolları Yöneticilerine Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.