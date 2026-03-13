Nazilli'de CHP Gençlik Kolları Başkanı Gözaltına Alındı - Son Dakika
Son Dakika

13.03.2026 15:41
Mustafa Kemal Koç ve 3 kişi, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla serbest bırakıldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' iddialarıyla gözaltına alınan CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç'un da aralarında olduğu 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede gece saatlerinde farklı noktalara asılan pankart ve afişlerle ilgili yapılan şikayet üzerine soruşturma başlattı. Üzerinde 'CHP Nazilli Gençlik Kolları' yazısı ve logosunun yer aldığı pankart ve afişlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamalarıyla İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç ile gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri A.Ö., Y.Ç. ve partili E.İ. gözaltına alındı. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu ile CHP İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, Nazilli CHP İlçe Başkanlığı binasında basın açıklaması yaptı.

Polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu, bu kez adliye binası önünde yaptığı açıklamada, "Gençlerimizi aldık. Bu sürecin sükunetle yürütülmesi ve yardımları için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve siz basın mensuplarına teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kemal Koç, Gençlik, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.