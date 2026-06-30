Nazilli\'de Çocuk Otomobil Çarpmasıyla Yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 10 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaralandı.
A.Ü. idaresindeki 09 APM 364 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Nisanur Karais'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karais'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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