Nazilli\'de Kaçak Kazıda Toprak Kayması: 1 Ölü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak kazı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İsabeyli Mahallesi Yeşildere mevkisindeki zeytinlik alanda Güngör Avcı (59) ile S.D., M.A. ve kepçe operatörü A.K. iş makinesiyle kazı yaptıkları sırada toprak kayması meydana geldi. Güngör Avcı toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazı alanına giren ekipler, yaptıkları ilk incelemede Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Avcı'nın cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili A.K. S.D. ve M.A'yı gözaltına aldı.