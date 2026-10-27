Nazilli'de kamyonetle çarpışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Nazilli'de kamyonetle çarpışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Nazilli\'de kamyonetle çarpışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı. Ehliyeti bulunmadığı belirlenen sürücü Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi; kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.

E.K. (16) idaresindeki 35 ARF 235 plakalı motosiklet, Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde, 319 Sokak'a dönüş yapmaya çalışan Ü.S. yönetimindeki 09 N 1501 kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Motosiklet sürücünün ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

Kazayla ilgili kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Öte yandan motosiklet sürücüsünün kamyonete çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün caddede ilerlemesi ve sokağa dönüş yapan kamyonete çarpması yer aldı.

Kaynak: AA
MotosikletNazilliGüncelAydınSon Dakika

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