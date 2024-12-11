Nazilli'de Kötü Koku İhbarı Üzerine 4 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Son Dakika
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Nazilli'de Kötü Koku İhbarı Üzerine 4 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Nazilli\'de Kötü Koku İhbarı Üzerine 4 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir evden kötü koku ihbarı üzerine belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı. Kötü kokunun kaynağı olan evden 4 kamyon çöp çıkarılırken, ev sahibi Nurten Arzıman'ın itirazlarına rağmen işlem gerçekleştirildi. Daha önce de 6 kez temizlenen ev, dezenfekte edildi.

11.12.2024 19:07  Güncelleme: 19:09
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kötü koku ihbarı üzerine belediye ekiplerinin temizlediği evden 4 kamyon çöp çıkarıldı. Engelli olduğu öğrenilen ev sahibi Nurten Arzıman (68), belediye ekiplerine zorluk çıkarırken, aynı evin daha önce de 6 kez temizlendiği öğrenildi.

Nazilli Belediye Temizlik İşleri ekipleri, Zafer Mahallesi 12 Sokak üzerinde bir evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve gelen belediye ekipleri, içeri girdiklerinde çöp yığınıyla karşılaştı. Engelli olduğu öğrenilen ev sahibi Nurten Arzıman'ın itirazlarına rağmen temizlenen evden 4 kamyon çöp çıktı. Aynı evin daha önce de 6 kez temizlendiği öğrenildi. Belediye ekiplerine zorluk çıkartan Arzıman, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Çöplerin boşaltılmasının ardından ev, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Nazilli'de Kötü Koku İhbarı Üzerine 4 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Son Dakika

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