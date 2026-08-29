Nazilli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde pikap ile otomobil çarpıştı, bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde pikapla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
A.C. idaresindeki 06 MLN 73 plakalı pikap, Aydın-Denizli kara yolu Beşeylül Kavşağı'nda, H.K. yönetimindeki 34 BRC 724 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü H.K. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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