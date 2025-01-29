Nazilli Sümerpark'ta Temizlik ve Bakım Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Nazilli Sümerpark'ta Temizlik ve Bakım Çalışmaları Tamamlandı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Sümerpark'ta kapsamlı bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Vatandaşlar, yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını dile getirerek, Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

29.01.2025 14:21  Güncelleme: 15:52
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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Sümerpark'ta kapsamlı bakım ve temizlik çalışması yaptı. Çalışmalar, vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'nin tüm birimlerinin iş birliği ile Nazilli Sümerpark'ta başlatılan çalışma tamamlandı. 18 futbol sahası büyüklüğünde alana yayılan, Nazillilerin doğayla buluşma noktası olan Sümerpark'ta gerçekleştirilen çalışmalar mesai mefhumu gözetmeksizin hayata geçirildi.

11 bin metrekare alana yayılan göletler temizlendi

Çalışmalar kapsamında Sümerpark içerisinde bulunan ve 11 bin metrekare alana yayılan göletler temizlendi. Süs balıklarının güvene alınarak başka bir havuza taşınması ile başlayan çalışmalarda son teknoloji cihazlar kullanıldı. Göletlerin içine atılan çöpleri toplayan ve biriken çamuru temizleyen ekiplerin çalışmalarıyla temiz ve ferah bir görünüme kavuşuldu.

Sümerpark esnafından Yüksel Ozan, çalışmalar dolayısıyla Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek, "Çok mutluyuz temizlik çalışmalarından dolayı. Kuru ağaçlarımız vardı tehlike arz eden onlar budandı, temizlik konusu dört dörtlük oldu. Sümerparkımız Nazilli halkımıza güzel hizmetler veriyor. Özlem Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.

Nazilli'de yaşayan ve gününü geçirmek için Sümerpark'ı tercih eden vatandaş Güliz Albayrak da "Sümerpark çok güzel bir yer. Özlem Başkanımız ile daha temiz, daha güzel oldu. Havuzlarımız çok pisti, daha temiz oldu. Ağaçlarımız temiz, budandı. Düzenli, güvenilir, temiz bir yer. Nazilli'de Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından memnunuz. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, iyi ki var" ifadelerini kullandı.

Ortaokul öğrencisi Ege Albayrak ise gerçekleştirilen çalışmalar ile Sümerpark'ın daha temiz ve güzel bir hale geldiğini belirterek, "Sümerpark'a arkadaşlarım ile beraber geliyorum. Piknik yapıyoruz, güzel bir yer. Oturup çayımızı, kahvemizi içebileceğimiz bir yer. Günümüzü geçirebildiğimiz kafeler var, gezip dolaşabileceğimiz yeşil alanlar var. Her yer çok güzel yani. Eskiden havuzlardan kokular geliyordu ama şimdi tertemiz oldu. Özlem Başkanımız iyi ki var, olmasaydı belki de bu park böyle olmazdı. Çok teşekkür ediyoruz Özlem Başkanımıza" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Nazilli Sümerpark'ta Temizlik ve Bakım Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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