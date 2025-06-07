Nazım Hikmet Dostluk Ödülü Benderli'ye

(ANKARA)- Moskova Nazım Hikmet Vakfı, 2025 Nazım Hikmet Dostluk Ödülü'nü Nazım Hikmet'in arkadaşı, yazar Gün Benderli'ye verdi. Vakıf Başkanı Ali Galip Savaşır, Budapeşte'ye giderek ödül beratını Benderli'ye takdim etti.

Moskova Nazım Hikmet Vakfı, 3 Haziran'da Moskova'da Nazım Hikmet'in 62. ölüm yıldönümü dolayısıyla anma gecesi düzenledi. Vakıf, Budapeşte Radyosu'nda çalıştığı yıllarda "Nazım Hikmet'in şiirlerinin kendi sesinden kayıtlarının alınmasını sağlayanlar arasında yer alması ve ölümünün ardından da yazdığı kitaplarla Dünya Şairimizin anısının yaşatılmasına büyük katkıları olduğu" gerekçesiyle ödülü Gün Benderli'ye verdi.

Düzenlenen geceye katılamayan ancak yerine ödülü alması için torununu gönderen Gün Benderli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ödülün kendisi için bir onur olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Moskova'daki Nazım Hikmet Vakfı'nın 2025 dostluk ödülü bu yıl bana verildi. Bu, büyük bir onur — şimdiye dek yaptığım çalışmaların bir taçlandırılması. Çok isterdim, 2–3 Haziran etkinliklerine bizzat katılabilmeyi. Ama yıllar, insana sınırlarını zorlamamayı öğretiyor. Ödülü almaya benim yerime torunum Jonás'ın gitmesine karar verdik."

Türkiye Kominist Partili (TKP) Gün Benderli Togay, 1940'lı yılların sonunda sol hareketlere, 28 yıla mahkum Nazım Hikmet'in hapisten kurtarılması için yapılan gösteri ve faaliyetlere katıldığı için Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmış ve Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde okurken de gittiği Berlin Gençlik Festivali'nde Nazım Hikmet ile tanışmıştı.

Gün Benderli, Nazım Hikmet'in önerisiyle Budapeşte Radyosu'nda işe başlamış, uzun yıllar Türkçe yayınlarında editör-sunucu olarak çalışmıştı. Benderli'nin anılarını kaleme aldığı "Su Başında Durmuşuz" ve "Giderayak, Anılarımdaki Nazım Hikmet" kitapları bir döneme ve dünyanın önemli şairlerinden Nazm Hikmet'in yaşamına ışık tutuyor.