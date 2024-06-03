Nazım Hikmet'in Vasiyeti Yerine Getirildi - Son Dakika
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Nazım Hikmet'in Vasiyeti Yerine Getirildi

Nazım Hikmet\'in Vasiyeti Yerine Getirildi

Hopa Belediyesi, Nazım Hikmet Ran'ın 61. ölüm yıl dönümünde şairin 'Vasiyet' şiirinden yola çıkarak, Hopa sahilinde heykelinin yanına çınar ağacı dikti.

03.06.2024 15:52  Güncelleme: 16:01
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(ARTVİN) - Hopa Belediyesi, Nazım Hikmet Ran'ın 61. ölüm yıl dönümünde şairin "Vasiyet" şiirinden yola çıkarak, Hopa sahilinde heykelinin yanına çınar ağacı dikti.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, şairin "Vasiyet" şiirindeki "Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni ve de uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa, taş maş da istemez hani" dizelerinden yola çıkarak, sahilin yanındaki Nazım Hikmet heykelinin yanına çınar ağacı dikti.

Burada konuşan Başkan Cihan, şunları kaydetti:

"Bugün Nazım'ın aramızdan ayrılışının 61. yılı. Dünya şairi, memleket sevdalısı Nazım Hikmet, 1928'de Gürcistan sınırından ülkesine kaçak yollarla girdi, Hopa'nın Çamlıköy köyünde yakalandı, Hopa hapishanesinde iki ay yattı. Hopalılar büyük şairi çok sevdi. Öyle ki Nazım'ın Hopa'da kalması birçok şehir efsanesine konu oldu. Kaldığı dönemde yaşadıklarından anılar, farklı şekillerde, farklı tanıklıklarla karşımıza çok çıkıyor. Kimisi doğru kimisi efsaneleşen bu anılar Hopalıların aslında Nazım'a duydukları sevgiden ve saygıdan kaynaklanıyor. Herkes onunla bir anısı olsun istiyor aslında… Nazım Hopa Hapishanesi'nde önemli şiirler yazdı… Hopa hapishanesinin şiirinde etkili olduğunu hatta hayellerinin yenileştiğini söyledi. Nazım şöyle anlatmış Hopa Hapishanesi'ni:  'Hopa Hapishanesi'nin tesiri, öz bakımından şiirimde kendini gösterdi. Hopa hapisane notları, bir çeşit yeni realizm telakkisine varmaktı. Şekil de ona göre, daha çok bir anlatma, bir hikaye etme tarzı oldu. Hayaller de yenileşti.' İşte biz de Nazım'ın hayallerinin yenileştiği yerden onun 'Vasiyet' şiirinden yola çıkarak bugün burada toplandık. Ne diyordu o şiirde:  'Yoldaşlar, ölürsem o günden önce yani, öylece gibi de görünüyor. Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni ve de uyarına gelirse tepemde bir de çınar olursa, taş maş da istemez hani.' Evet, Nazım'ın tepesinde istediği çınar ağacını bugün hep birlikte dikeceğiz. Ayrıca bizlerle birlikte birçok belediye de çağrımıza kulak vererek bu projeye katılıyor. Borçka Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi, Artvin Belediyesi, Fındıklı Belediyesi, Lalapaşa Belediyesi, Divriği Belediyesi. Bugün bulundukları noktalarda çınar ağacı dikiyorlar ve Anadolu'da Nazım'ı yaşatıyorlar. Çağrımıza kulak veren, Nazım'ın vasiyetini yerine getiren, Nazım'ı Anadolu'da yaşatan herkese Hopa'dan teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: ANKA

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