 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nazlı Sinem Erköseoğlu Davasında Sanık Hakkında Zorla Getirme Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nazlı Sinem Erköseoğlu Davasında Sanık Hakkında Zorla Getirme Kararı

BEYOĞLU'nda 13 yıl önce apartman boşluğunda cenazesi bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun davasında, sanık Can Paksoy'un yurtdışına çıkış yasağı bulunmasına rağmen duruşmaya katılmaması üzerine zorla getirme kararı çıkarıldı. Yargıtay'ın bozma kararı sonrasında görülen duruşmada, tarafların avukatları beyanda bulunmak üzere süre verildi ve duruşma ertelendi.

31.01.2024 11:38
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEYOĞLU'nda 13 yıl önce apartman boşluğunda cenazesi bulunan 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin Yargıtay'dan dönen davada, hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunan ve bugün görülen duruşmaya katılmayan sanık Can Paksoy hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararı sonrasında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Can Paksoy katılmadı. Şikayetçi baba Ergun Erköseoğlu ile taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Kurumu avukatı duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma ilamını okudu. Bozmaya karşı söz verilen Ergun Erköseoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, mahkeme savcısının mazeretli olması nedeniyle ve sanığın da gelmemesi nedeniyle hazır olduğu duruşmada ayrıntılı beyanda bulunacaklarını belirtti. Tüm taraf avukatları da gelecek celse beyanda bulunacaklarını söyledi.Mahkeme heyeti, sanık Can Paksoy hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti. Taraflara Yargıtay bozma ilamına karşı ayrıntılı beyanda bulunmak üzere süre verildi. Duruşma, 22 Mart 2024'e ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Boston Üniversitesi'nden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun cenazesi, 26 Eylül 2010'da Beyoğlu'nda Paksoy kardeşlerin dairesinin bulunduğu 10 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda bulunmuştu. İncelenen görüntülerde her iki kardeşin o gece bir kulüpte ve apartman girişinde görüntüleri tespit edildi. Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre Paksoy ile kardeşi Can Paksoy hakkında "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanıklar Mahmut Emre ve Can Paksoy, 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, kasten ya da dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyetle ilgili yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle 2014 yılında beraat etmişlerdi. Nazlı Sinem'in ailesi kararı temyiz etmişti. Dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, kovuşturma evresinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'a duruşmaların bildirilmediği gerekçesiyle beraat kararının bozulmasını istemisti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesini değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 23 Mayıs 2018'de Paksoy kardeşler hakkında verilen beraat kararının bozulmasına karar vermişti. Dava yeniden görülmeye başlanmıştı. Mahkeme, 5 Şubat 2020'de Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin yargılandığı davada, her iki sanığın yine beraatine karar vermişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi Can Paksoy hakkındaki beraat kararını bozmuş, diğer sanık Mahmut Emre Paksoy hakkındaki beraat kararını ise onamıştı.

Nazlı Sinem Erköseoğlu Davasında Sanık Hakkında Zorla Getirme Kararı
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Uzmanından kızamık uyarısı: İstanbul kaynaklı ciddi bir salgın yaşandı
    12:36 Uzmanından kızamık uyarısı: İstanbul kaynaklı ciddi bir salgın yaşandı

    Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'de kızamık vakalarının artmasıyla ilgili olarak aşılamaya dikkat çekti. Aşılamada başarı elde edildiğini belirten Yavuz, aşısız gruplarda hastalığın yayıldığını ve gebelerin aşılanmasına dikkat çekti.

  • Emniyet fotoğraflarını paylaştı! İşte kilise saldırganları
    12:28 Emniyet fotoğraflarını paylaştı! İşte kilise saldırganları

    İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekildi ve paylaşıldı.

  • Cennet Mahallesi dizisinin 'Oynak Balina'sı Şeyla Halis kilo verip adeta başka biri oldu
    12:21 Cennet Mahallesi dizisinin 'Oynak Balina'sı Şeyla Halis kilo verip adeta başka biri oldu

    2014 yılında yayınlanmaya başlayan Cennet Mahallesi dizisinde 'Oynak Balina' lakaplı Menekşe karakterini canlandıran Şeyla Halis'in son hali görenleri şaşırtıyor. Sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla dikkat çeken Halis, kilo vererek cerrahi müdahale olmaksızın zayıflamanın mümkün olduğunu gösterdi.

  • İstanbul'da tüm bağlantı gişeleri kaldırılıyor
    12:21 İstanbul'da tüm bağlantı gişeleri kaldırılıyor

    İstanbul'da trafik sorununu çözmek amacıyla tüm gişeler kaldırılıyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Otoyolu'na çıkan bağlantı yollarındaki gişelerin kaldırılacağını duyurdu. Gişelerin kaldırılmasıyla trafiğin daha rahat ve kesintisiz akması hedefleniyor.

  • Solo Holding ve Hakan Cengiz Hakkında Dolandırıcılık İddiaları
    12:08 Solo Holding ve Hakan Cengiz Hakkında Dolandırıcılık İddiaları

    İstanbul TEM Otoyolu'nda yaşanan saldırı olayının ardından Solo Holding patronu Hakan Cengiz ve şirketi hakkında dolandırıcılık iddiaları ortaya çıktı. Salih Karakoç, alacaklarını tahsil edemediğini ve maketten satılan dairelerin teslim edilmediğini iddia etti. Ayrıca, Cengiz'in mağdurlara tahsil edilemeyen Euro çekleri verdiği ve maketler üzerinden konut satışı yapıldığı iddiaları da gündeme geldi.

  • Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Genç futbolcuya 20 milyon euroluk teklif var
    11:49 Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Genç futbolcuya 20 milyon euroluk teklif var

    Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde'ye Everton, Inter ve Napoli teklif yaptı. Genç futbolcu için gelen tekliflerin 20 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.

  • CHP'de 2 il için Mustafa Sarıgül'ün ismi geçiyor
    11:48 CHP'de 2 il için Mustafa Sarıgül'ün ismi geçiyor

    Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak eski Şişli Belediye Başkanı ve halen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül belirlendi. CHP Ordu İl Teşkilatı, Sarıgül'ün adaylığını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iletti ve Özel de bu talebe olumlu yaklaştı.

  • Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 13 terörist etkisiz hale getirildi
    11:23 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 13 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ceza Dairesi, Yargıtay, Beyoğlu, Yargı, Cinayet, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazlı Sinem Erköseoğlu Davasında Sanık Hakkında Zorla Getirme Kararı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 12:46:58. #1.12#
SON DAKİKA: Nazlı Sinem Erköseoğlu Davasında Sanık Hakkında Zorla Getirme Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement