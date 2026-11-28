(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Afganistan'ın Belh vilayetinde kadınların adlarının reçetelere ve resmi belgelere yazılmasının yasaklandığı yönündeki haberlere ilişkin "Bir kadının adını silmek, onun kimliğini, kişiliğini ve toplumsal varlığını yok saymaktır" dedi.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban yetkililerinin sağlık çalışanları ve kamu görevlilerinden kadınların adlarını resmi kayıtlarda kullanmamalarını istediğine ilişkin haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Şimdi de kadınların adını siliyorlar" diye tepki gösteren Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Şeriatla yönetilen Afganistan'da kadınların yaşam alanlarını adım adım daraltan Taliban, şimdi de kadınların isimlerini hedef aldı. Belh vilayetinde kadınların isimlerinin, doktor reçeteleri de dahil olmak üzere resmi belgelerde kullanılması yasaklandı.

İletişimde olduğumuz Afgan kadın hakları savunucuları, bazı kadınlara 'keçi' ve 'inek' gibi aşağılayıcı ifadelerle hitap edildiğini aktarıyor.

Önce eğitim haklarını ellerinden aldılar. Sonra çalışma haklarını kısıtladılar. Kamusal yaşamdan dışladılar. Seslerini susturmaya çalıştılar. Şimdi de isimlerini ellerinden alıyorlar.

Bir kadının adını silmek, onun kimliğini, kişiliğini ve toplumsal varlığını yok saymaktır. Kadınlar hiç kimsenin mülkü değildir. Kendi kimlikleri, iradeleri, hayalleri ve hakları olan eşit ve özgür bireylerdir. Laiklik, kadınların eşit ve özgür bireyler olarak yaşayabilmesinin en önemli güvencesidir.

Afganistanlı kadınların özgürlük mücadelesi, hepimizin mücadelesidir. Dünyanın neresinde olursa olsun, kadınların kimliksizleştirilmesine, köleleştirilmesine ve insanlık onurunun ayaklar altına alınmasına karşı dayanışmayı büyüteceğiz. Kadının adı da var, sözü de var, iradesi de var, gücü de var."