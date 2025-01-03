Nazlıaka, Cezaevindeki Kavala ve Özer'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nazlıaka, Cezaevindeki Kavala ve Özer'i Ziyaret Etti

Nazlıaka, Cezaevindeki Kavala ve Özer\'i Ziyaret Etti

Aylin Nazlıaka, cezaevindeki Osman Kavala ve Ahmet Özer ile adalet ve demokrasi üzerine görüştü.

03.01.2025 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giyen Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret etti.

??????????????Nazlıaka, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaklaşık 3 saat süren ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yılın ilk günleri olması nedeniyle 2025'e dair istek ve beklentilerini dinlediğini söyledi.

2025'e dair istek ve beklentilerini sorduğunda, her birinden aynı cümleyi duyduğunu ifade eden Nazlıaka, "Hukukun üstünlüğünün olduğu bir yıl olmasını istiyorlar. Adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyorlar." diye konuştu.

Nazlıaka, Tayfun Kahraman'ın, Anayasa Mahkemesine yapmış olduğu başvurunun bir an önce değerlendirilmeye alınıp karara bağlanmasını istediğini akardı.

Ahmet Özer'in 66 gündür tutuklu olduğunu, gizlilik olduğu için dosyasına avukatlarının ulaşamadığını kaydeden Nazlıaka, Özer'in dosyada bulunan gizlilik kararının kaldırılmasını ve iddianamenin bir an önce yazılarak hukuki sürecin başlatılmasını arzu ettiğini ifade etti.

Nazlıaka, "Osman Kavala, ülkenin içinde olduğu bu barış ikliminin öncelikle demokrasiyle taçlanması gerektiğini, demokrasi için de güçler ayrılığı ilkesinin hayata geçmesi ve yargının bağımsız hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyor. O yüzden ülke için demokrasi taleplerini dile getiriyor. Can Atalay ise ait olduğu yerde, yani TBMM'de seçilmiş bir milletvekili olarak görev yapmak istiyor. Milletvekili olarak onu seçenlere karşı sorumluluğunu yerine getirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Ahmet Özer'in bazı mesajları da olduğunu aktaran Nazlıaka, 66 gündür demokrasi meydanında toplanan arkadaşlarının yanına giderek, bu mesajları okuyacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Esenyurt Belediye Başkanı, Tayfun Kahraman, Aylin Nazlıaka, Osman Kavala, Ahmet Özer, Demokrasi, Esenyurt, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazlıaka, Cezaevindeki Kavala ve Özer'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:21 Suriye’ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara’nın elini sıkmadı Suriye'ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara'nın elini sıkmadı
18:47 Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
16:57 Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
03:13 Bursa’da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu Bursa'da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu
01:46 Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı
01:36 Suriye’de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı Suriye'de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı
01:10 Sanat dünyası yasta “Herkesin bir benzeri türedi sen hariç“ Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"
00:46 BBP lideri Destici’den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu BBP lideri Destici'den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 19:45:08. #1.13#
SON DAKİKA: Nazlıaka, Cezaevindeki Kavala ve Özer'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.