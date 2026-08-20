Nazlıaka\'dan Bakan Göktaş\'a istifa çağrısı

(ANKARA) - Eski CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Ankara'da eylem yapan er gaziler ile er şehitlerin yakınlarının sesini duymasını isteyerek, "Bu işlere kulak tıkayarak o koltukta daha fazla oturamaz. Eğer bu görevi yerine getirmeyecekse o zaman kalksın o koltuktan. Kendisini istifaya davet ediyorum" dedi.

Nazlıaka, er gaziler ve er şehitlerin yakınlarının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önündeki eylemine destek ziyaretinde bulundu. Nazlıaka, burada ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

Er gazilerin ve er şehitlerin yakınlarının ayrıcalık değil, sadece haklarını ve eşitlik istediklerini belirten Nazlıaka, şunları söyledi:

"Eşitlik istiyorlar. Bir lütuf değil, özlük haklarının teslim edilmesini istiyorlar ve bunun için de çok uzun zamandan beri mücadele ediyorlar. 38 gün direndikleri Güvenpark'tan karga tulumba alınıp götürüldüler ve yine yurtsever polislerimizle gazilerimiz, şehit yakınlarımız karşı karşıya getirildi. Bizler kardeşi kardeşe kırdıran bu zihniyete isyan ediyoruz. Aynı zamanda dün Bilkent Bulvarı'nda hepimizin yüreği ağzına geldi. Çünkü bir gazimiz köprü üzerine çıktı, intihar etmeye kalktı. Bir başka gazimiz fenalaştı, zor zor hastaneye yetiştirildi. Yani en büyük gazi, büyük Gazimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiştir ki 'Gazilerimiz yaşayan anıtlarımızdır.' Ama görüyoruz ki gazilerimizi pamuklar içerisinde yaşatmak, şehit yakınlarımızı kendilerini değerli hissettirmek bir yana, son derece kötü bir muamele ile karşı karşıya bırakılıyorlar. Biz bunu asla ve asla kabul etmiyoruz ve vefayı unutan bu siyasi aklın karşısında her daim gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın yanında olacağız.

"BAKAN GÖKTAŞ'I İSTİFAYA DAVET EDİYORUM"

Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a da seslenerek şöyle devam etti:

"Lütfen bu gazilerimizi, şehit yakınlarımızı duysun. Duymazdan daha fazla gelemez. Lütfen onları görsün ve onlarla birebir görüşsün. Yani bu işlere kulak tıkayarak o koltukta daha fazla oturamaz. Eğer bu görevi yerine getirmeyecekse o zaman kalksın o koltuktan. Kendisini istifaya davet ediyorum. Bugün burada gazilerimize ve şehit yakınlarımıza yapılan bu kötü muameleden dolayı ben ülkem adına utanç duyuyorum. Onun için kendisinin de bir an önce bu utancı ortadan kaldırmasını, gazilerimizin ve şehitlerimizin bu vatanın onuru olduğunu hatırlamasını rica ediyorum. Vatanımızın onurunu korumak ülkeyi yönetenlerin en temel görevidir. Kendisini göreve davet ediyorum.

Dün gazilerimiz ve şehit yakınlarımız uyumevine önce alınmadılar. Sonra saatlerce bekletildiler. Yine son derece kötü bir muameleye maruz kaldılar. Biz gazilerimizi ve şehitlerimizi, şehit yakınlarımızı pamuklar içerisinde tutmamız gerekirken, onları en iyi koşullarda yaşatmamız gerekirken böylesine kötü muameleye maruz kalmış olmaları hepimizin utancıdır. Ama öncelikle bu ülkeyi yönetenlerin utancıdır. O yüzden bir an önce gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın bu seslerini duysunlar ve hakları olanı, özlük haklarındaki eşitlik ilkesini gözeterek hakları olanı versinler."