Nebil Özgentürk, Niobe Edebiyat/Sanat Söyleşileri'nde Manisalılarla Buluştu

30.03.2026 17:04  Güncelleme: 17:56
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Niobe Edebiyat/Sanat Söyleşileri'nde yönetmen Nebil Özgentürk, yaşam öyküsünü ve mesleki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Etkinlikte Özgentürk, kariyeri boyunca yaşadığı zorlukları ve gelecekteki projelerini anlattı.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Niobe Edebiyat/Sanat Söyleşileri'nin son konuğu, yönetmen Nebil Özgentürk oldu. Özgentürk, program kapsamında yaşam öyküsünü ve mesleki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Tuğrul Keskin'in moderatörlüğünde gerçekleşen Niobe Edebiyat/Sanat Söyleşileri'nde yönetmen Nebil Özgentürk; çocukluk yıllarından bugüne uzanan yolculuğunu, gazetecilik ve belgeselcilik kariyerindeki dönüm noktalarını anlattı. Meslek hayatı boyunca karşılaştığı zorluklara ve  birikimlerine değinen Özgentürk, imza attığı televizyon projelerinin mutfak sürecini ve gelecek dönemde hayata geçirmeyi planladığı yeni çalışmalarını dinleyicilere aktardı.

Yoğun ilgi gören etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın, Ahmet Ata Temiz, Erk Kayabaş ve Pınar Mine Hacıalibeyoğlu'nun yanı sıra başkan danışmanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Söyleşinin soru-cevap bölümünün ardından Dutlulu, Özgentürk'e teşekkür ederek plaket takdim etti. Program sonrasında Özgentürk, okurları için kitaplarını imzaladı.

Etkinlik sonunda konuşan Dutlulu, "Gerçekten çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık; pek çok katılımcı gibi bizim için de tadı damağımızda kalan bir buluşma oldu. Değerli Nebil Özgentürk'ü en kısa sürede yeniden aramızda görmeyi ümit ediyoruz. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, kendisini Manisa'da ağırlamaktan büyük onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

