Nefesin Biyolojisi ve Psikolojik Etkileri Selçuk'ta Konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nefesin Biyolojisi ve Psikolojik Etkileri Selçuk'ta Konuşuldu

11.02.2026 09:51  Güncelleme: 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, nefesin beden ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri uzman anlatımı ve uygulamalarla ele alındı. Katılımcılar, doğru nefes teknikleri ile yaşam kalitesini artırma yollarını öğrendi.

(İZMİR) - Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen "Nefes Almanın Biyolojisi ve Anatomisi – Doğru nefes nasıl alınır?" etkinliğinde, nefesin beden ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri uzman anlatımı ve uygulamalı çalışmalarla ele alındı. Katılımcılar, doğru nefes teknikleriyle stresle baş etme ve yaşam kalitesini artırma konusunda önemli bilgiler edindi.

Selçuk Belediyesi tarafından Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen "Nefes Almanın Biyolojisi ve Anatomisi – Doğru nefes nasıl alınır?" başlıklı etkinlikte, nefesin insan sağlığı üzerindeki hayati rolü tüm yönleriyle ele alındı. Eğitmen Sevil Önem Sun'un anlatımıyla gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte, nefesin yalnızca hayatta kalmak için değil; bedensel sağlık, ruhsal denge ve zihinsel berraklık açısından da temel bir işlev üstlendiği vurgulandı. Doğru nefes almanın sinir sistemi üzerindeki düzenleyici etkisine dikkat çeken Sun, özellikle stres, kaygı ve yoğun yaşam temposunun nefes alışkanlıklarını olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.

Nefesin biyolojik ve anatomik yapısının ayrıntılı biçimde ele alındığı buluşmada; doğru nefes tekniklerinin kalp ritmini dengelediği, kas gerginliğini azalttığı, odaklanmayı artırdığı ve uyku kalitesini olumlu yönde etkilediği katılımcılarla paylaşıldı. Aynı zamanda doğru nefes alışkanlıklarının, kişinin duygusal regülasyonunu güçlendirdiği ve psikolojik dayanıklılığı artırdığına dikkat çekildi.

Etkinliğin uygulamalı bölümünde katılımcılar, nefes farkındalığını artırmaya yönelik pratikler yaparak kendi bedenlerini ve nefes ritimlerini gözlemleme fırsatı buldu. Bu çalışmalar sayesinde katılımcılar, günlük yaşamda karşılaşılan stresli durumlarla daha sağlıklı baş etme yolları üzerine farkındalık kazandı.

Eğitmen Sevil Önem Sun, samimi ve interaktif bir ortamda gerçekleşen etkinlikte nefesin iyileştirici gücünün yanı sıra beden, zihin ve ruh bütünlüğünün önemine de vurgu yaptı. Etkinlik sonunda katılımcılar Eğitmen Sevil Önem Sun'a katkıları ve için teşekkür ederek, önümüzdeki süreçte de benzer eğitimlerin devam etmesini istediklerini belirttiler.

Kaynak: ANKA

Selçuk Belediyesi, Etkinlik, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nefesin Biyolojisi ve Psikolojik Etkileri Selçuk'ta Konuşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor İşte nedeni Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü 24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan Yaşlı adam duyunca felç geçirdi Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:19
Olimpiyat sporcusu madalya aldıktan sonra kız arkadaşını aldattığını itiraf etti
Olimpiyat sporcusu madalya aldıktan sonra kız arkadaşını aldattığını itiraf etti
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
09:31
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 11:01:47. #.0.5#
SON DAKİKA: Nefesin Biyolojisi ve Psikolojik Etkileri Selçuk'ta Konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.