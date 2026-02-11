Nefesin Biyolojisi ve Psikolojik Etkileri Selçuk'ta Konuşuldu

(İZMİR) - Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen "Nefes Almanın Biyolojisi ve Anatomisi – Doğru nefes nasıl alınır?" etkinliğinde, nefesin beden ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri uzman anlatımı ve uygulamalı çalışmalarla ele alındı. Katılımcılar, doğru nefes teknikleriyle stresle baş etme ve yaşam kalitesini artırma konusunda önemli bilgiler edindi.

Selçuk Belediyesi tarafından Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen "Nefes Almanın Biyolojisi ve Anatomisi – Doğru nefes nasıl alınır?" başlıklı etkinlikte, nefesin insan sağlığı üzerindeki hayati rolü tüm yönleriyle ele alındı. Eğitmen Sevil Önem Sun'un anlatımıyla gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte, nefesin yalnızca hayatta kalmak için değil; bedensel sağlık, ruhsal denge ve zihinsel berraklık açısından da temel bir işlev üstlendiği vurgulandı. Doğru nefes almanın sinir sistemi üzerindeki düzenleyici etkisine dikkat çeken Sun, özellikle stres, kaygı ve yoğun yaşam temposunun nefes alışkanlıklarını olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.

Nefesin biyolojik ve anatomik yapısının ayrıntılı biçimde ele alındığı buluşmada; doğru nefes tekniklerinin kalp ritmini dengelediği, kas gerginliğini azalttığı, odaklanmayı artırdığı ve uyku kalitesini olumlu yönde etkilediği katılımcılarla paylaşıldı. Aynı zamanda doğru nefes alışkanlıklarının, kişinin duygusal regülasyonunu güçlendirdiği ve psikolojik dayanıklılığı artırdığına dikkat çekildi.

Etkinliğin uygulamalı bölümünde katılımcılar, nefes farkındalığını artırmaya yönelik pratikler yaparak kendi bedenlerini ve nefes ritimlerini gözlemleme fırsatı buldu. Bu çalışmalar sayesinde katılımcılar, günlük yaşamda karşılaşılan stresli durumlarla daha sağlıklı baş etme yolları üzerine farkındalık kazandı.

Eğitmen Sevil Önem Sun, samimi ve interaktif bir ortamda gerçekleşen etkinlikte nefesin iyileştirici gücünün yanı sıra beden, zihin ve ruh bütünlüğünün önemine de vurgu yaptı. Etkinlik sonunda katılımcılar Eğitmen Sevil Önem Sun'a katkıları ve için teşekkür ederek, önümüzdeki süreçte de benzer eğitimlerin devam etmesini istediklerini belirttiler.