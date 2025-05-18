Nekbe'nin 77. Yılı: Avustralya'da Protestolar

Avustralya'da "büyük felaket" olarak tanımlanan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yılı nedeniyle düzenlenen gösterilerde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

ABC News'ün haberine göre, Melbourne, Adelaide ve Brisbane kentlerinde yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı.

Nekbe'nin 77. yılı dolayısıyla düzenlenen geniş katılımlı gösterilerde, katılımcılar "Özgür Filistin" sloganları attı.

Bazı katılımcılar ise İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'deki açlık tehlikesine dikkati çekmek için tencere ve tava taşıdı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösterilerde, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" çağrıları yinelendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 272'ye, yaralıların sayısı da 120 bin 673'e yükseldi

Nekbe Nedir?

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından yüz binlerce Filistinlinin zorla yerinden edilmesini "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

Her yıl mayıs ortasında düzenlenen anmalarda, İsrail'in kuruluş süreciyle başlayan ve halen devam eden işgal politikalarına tepki gösteriliyor.