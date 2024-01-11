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Nelson Mandela Vakfı, Filistin'e destek açıklaması yaptı - Son Dakika
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Nelson Mandela Vakfı, Filistin'e destek açıklaması yaptı

Güney Afrika merkezli Nelson Mandela Vakfı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan dava ve dava ekibine destek verdiğini duyurdu. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı açtığı soykırım davasında, ICJ'nin tedbir kararı için müzakerelere başlaması bekleniyor.

Nelson Mandela Vakfı, Filistin\'e destek açıklaması yaptı
11.01.2024 - 16:07,
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Güney Afrika merkezli Nelson Mandela Vakfı tarafından Filistin'e destek açıklaması yapıldı.

Vakfın X sosyal medya platformunun paylaşımında, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı davaya ve dava ekibine destek verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Nelson Mandela Vakfı, bugün Uluslararası Adalet Divanı huzuruna çıkan Güney Afrika hukuk ekibine destek veriyor. Hakikat, adalet ve barış arayışında onlara güç ve başarılar diliyor." ifadesine yer verildi.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı ICJ'de açtığı "soykırım davası"

1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine ICJ'de dava açabiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta ICJ'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle ICJ'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanlarını ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlıyor.

Kararının açıklanması için hakimleri bağlayan bir son tarih bulunmamakla birlikte, Divan'ın önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.

Kaynak: AA
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