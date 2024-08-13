Nemrut Dağı'nda Dev Çekirge Gözlendi - Son Dakika
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Nemrut Dağı'nda Dev Çekirge Gözlendi

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Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda devasa heykellerin arasında dolaşan 20 santimetre büyüklüğündeki etçil çekirgeler kameralar tarafından kaydedildi. Çekirgelerin sürü halinde istila etmesi ekolojik dengeye zarar veriyor.

13.08.2024 10:52
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Nemrut Dağı zirvesinde dev çekirge görüldü

20 santimetre büyüklüğündeki etçil çekirge şaşırttı

ADIYAMAN - Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda devasa heykellerin arasında dolaşan dev etçil çekirgeler kameralar tarafından kaydedildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, yerli ve yabancı turistlere değil bu kez dev etçil çekirgelere ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 20 santim büyüklüğünde olan dev etçil çekirgeler burada bulunan gazeteciler tarafından kayda alındı.

Çekirge sayısının çok olması ve sürü halinde istila etmesiyle ekolojik dengeye zarar verdiği biliniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Nemrut Dağı'nda Dev Çekirge Gözlendi - Son Dakika

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