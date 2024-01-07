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Nemrut Dağı'nda kar manzaraları turistleri büyülüyor - Son Dakika
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Nemrut Dağı'nda kar manzaraları turistleri büyülüyor

Adıyaman'da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Nemrut Dağı'nda kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Yerli ve yabancı turistler, soğuk havaya aldırış etmeden 2206 metre yüksekliğe tırmanarak eşsiz güzellikte gün batımını izlediler.

07.01.2024 - 14:36,
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ADIYAMAN'da, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağındaki tarihi mekanlardan Nemrut Dağı'nda kar manzaraları hayran bırakıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Adıyaman'daki 2206 metre rakımlı Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki Tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olmaya devam ederken, kar yağışının ardından eşsiz güzellikte gün batımı hayran bıraktı. Soğuk havaya aldırış etmeyen yerli ve yabancı turistler 2206 metreye tırmanarak anı ölümsüzleştirdiler.

Nemrut Dağı\'nda kar manzaraları turistleri büyülüyor
Kaynak: DHA
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