Nemrut Krater Gölü'nde turizm sezonu açıldı - Son Dakika
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Nemrut Krater Gölü'nde turizm sezonu açıldı

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Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kardan yolu açılan Nemrut Dağı ile Krater Gölü, turizm sezonunu açtı. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi'nden 'mükemmeliyet ödülü' alan bölge, her mevsim farklı güzellikler sunuyor. Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri, boz ayıları ve biyoçeşitliliğiyle ilgi çeken Nemrut Kalderası, yılın her döneminde doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının yanı sıra kampçılara ev sahipliği yapıyor. Nemrut Krater Gölü'ne ziyaretler artarak devam ediyor.

14.05.2024 09:33
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Nemrut Krater Gölü'nde turizm sezonu açıldı

BİTLİS - Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde kardan yolu açılan Nemrut Dağı ile Krater Gölü'nde turizm sezonu açıldı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi çerçevesinde 'mükemmeliyet ödülü' alan bölge, her mevsim farklı güzellikler sunuyor. Mevsimin ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi.

Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri, boz ayıları ve biyoçeşitliliğiyle ilgi çeken Nemrut Kalderası, yılın her döneminde doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının yanı sıra kampçılara ev sahipliği yapıyor. Kış sezonun bitmesine rağmen coğrafi şartları nedeniyle geçtiğimiz günlerde yolu kardan açılan Nemrut Krater Gölü'ne her geçen gün ziyaretler artarak devam ediyor.

Van ve Ahlat'a çeşitli ziyaretler gerçekleştiren İngilizce öğretmeni Rahmi Günindi, "İlk olarak Van'daki Akdamar Kilisesi'ni ziyaret ettim. Çok merak ettiğim, çok da hoşuma giden bir yerdi. Tarih bakımından buralar çok değerli yerler. Daha sonra Muradiye Şelalesi ve Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığını ziyaret ettim. Bugün de Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret ediyoruz. Mesleğim icabı Avrupa'da 25-26 ülke gezdim, yine de Türkiye diyorum. Özellikle tarihi ve kültürel zenginliği bakımından bu bölge gerçekten çok zengin bir bölge" dedi.

İsviçreli turist Jımmy Buelir ise Nemrut Krater Gölü'nü ve doğasını çok sevdiğini ve burada kamp yaptığını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Nemrut Krater Gölü'nde turizm sezonu açıldı - Son Dakika

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