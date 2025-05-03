Nemrut Krater Gölü'ne Ulaşım Yeniden Sağlandı - Son Dakika
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Nemrut Krater Gölü'ne Ulaşım Yeniden Sağlandı

Nemrut Krater Gölü\'ne Ulaşım Yeniden Sağlandı

Tatvan'da karla mücadele ekipleri, Nemrut Krater Gölü'ne ulaşım yolunu açtı ve kış çalışmalarını tamamladı.

03.05.2025 10:24
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde karla mücadele ekipleri, kışın etkili olan kar nedeniyle kapanan Nemrut Krater Gölü'ne ulaşımın sağlandığı yolu açtı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te, kardan kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.

Bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarına rağmen yolu açmayı başaran ekipler, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği Nemrut Krater Gölü'ne ulaşımı sağladı.

Karla mücadele çalışmasının yürütüldüğü bölgeye giden Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karakaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mayıs ayının ilk günlerinde Nemrut Krater Gölü'nün yolunu açarak karla mücadele çalışmalarını sonlandırdıklarını söyledi.

İl Özel İdaresinin 2024-2025 kış sezonunda 10 şantiyede 70 iş makinesi ve 75 personelle 640 yerleşim yerine kesintisiz ulaşımın sağlanması için çalıştığını belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Bu süreçte yaklaşık 25 milyon liralık harcama yapılmıştır. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimizi ve İl Genel Meclisimizi yürekten kutluyorum. Devlet olarak vatandaşımızın evlerini, hanelerini ulaşılabilir tutmak için kış ayları boyunca var gücümüzle çalıştık. Nemrut Krater Gölü'nün bulunduğu bölgede karla mücadele çalışmalarımızı bu yıl sonlandırıyoruz."

Dünyanın en büyük ikinci kalderası olan Nemrut Kalderası'nın önce milli park sonra da jeopark olması için gerekli çalışmaları Bitlis Eren Üniversitesi, İl Özel İdaresi ve birçok paydaşla sürdürdüklerini bildiren Karakaya, şunları söyledi:

"Çok önemli bir doğal destinasyon olarak hemşehrilerimizin, bölgemizin ve dünyada birçok ülkeden gelen turistlerimizin hizmetine, koruma kullanma dengesi içinde, doğamızı koruyarak tahrip edilmesini sonuna kadar engelleyerek aynı zamanda vatandaşımızın da bu güzellikleri yaşamasını sağlayacak projeyle burayı hizmete açmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Türkiye'nin 4 mevsimin aynı anda yaşanabildiği güzel bir coğrafya olduğunu vurgulayan Karakaya, "Ülkemizin güneyinde artık denize girilirken biz karla mücadeleyi sonuçlandırmaya yeni başladık. Kar yağışının bol olduğu bir bölgedeyiz. Bitlis yaklaşık 1650 metre rakımla ülkemizin en yüksek illerinden biridir. Bugün birçok yerde neredeyse deniz sezonu açılırken biz karla mücadeleyi yeni bitiriyoruz. Ülkemizdeki bütün değerli vatandaşlarımızı kadim şehir Bitlis'imize bekliyorum." dedi.

Vali Karakaya'ya, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, Kültür ve Turizm Müdürü Ergin Güven eşlik etti.

Kaynak: AA

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