Nepal'den Sel Uyarısı - Son Dakika
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Nepal'den Sel Uyarısı

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Nepal, Çin'den gelen sel uyarısı sonrası vatandaşlarını dikkatli olmaları için uyardı.

Nepal, Çinli yetkililerin, selin ardından oluşan set gölünün taşmış olabileceğini bildirmesi üzerine vatandaşlarına "tetikte olmaları" çağrısında bulundu.

Kathmandu Post'un haberine göre, Nepalli yetkililer, Çin'den selin ardından oluşan set gölünün taşmış olabileceğine dair uyarı aldıklarını bildirdi.

Söz konusu iddianın henüz doğrulanamadığını belirten yetkililer, vatandaşlara "tetikte olmaları" çağrısı yaptı.

CNN'in haberinde ise Çin'in, başka bir heyelan ya da sel yaşanabileceği endişesiyle Tibet Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde arama kurtarma çalışmalarını askıya aldığı bildirilmişti.

Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 558 kişiden ise haber alınamadığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Güncel, Nepal, Son Dakika

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