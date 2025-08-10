Neşet Ertaş Festivali Sona Erdi

Kırşehir'de düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali tamamlandı.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen konser programı öncesinde sanatçılar Yunus Deveci, Harun Çulha ve Tahir Uçar sahne aldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde depremin olduğunun öğrenilmesinin ardından etkinlikteki Kültür ve Turizm Bakanlığı "Türk Halk Müziği Korosu" üyeleri ile şarkıcı Yavuz Bingöl'ün konserleri iptal edildi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, gazetecilere, depremin ardından yıkılan binanın olduğunu, can kaybının yaşanmamasını temenni ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan festival kapsamında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Yaşayan İnsan Hazineleri Dilinden Halk Ozanlığı ve Abdallık" söyleşisi de düzenlenmişti.