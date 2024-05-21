Nesli tehlike altında olan yaralı dağ keçisi sağlığına kavuşuyor - Son Dakika
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Nesli tehlike altında olan yaralı dağ keçisi sağlığına kavuşuyor

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Hakkari'de bulunan ve ayak kırığına bağlı bitkin halde olan nesli tehlike altında olan dağ keçisi, Van'da tedavi edildikten sonra sağlığına kavuşuyor. Dağ keçisi, rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

21.05.2024 11:54
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Nesli tehlike altında olan yaralı dağ keçisi sağlığına kavuşuyor

VAN - Hakkari'de duyarlı vatandaşlar tarafından ayak kırığına bağlı bitkin halde bulunan dağ keçisi Van'daki tedavisinin ardından sağlığına kavuşuyor.

Hakkari Kırıkdağ Gümüşlü Köyü sakinleri tarafından ormanlık alanda arka sol ayağı kırık halde bir dağ keçisi bulundu. Vatandaşlar, nesli tehlikede altında olan yarlı dağ keçisinin yakalayarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Burada veteriner hekimlerce ilk müdahalesi yapılan dağ keçisi, daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne getirildi. Burada da Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından başarılı kırık operasyonu geçiren dağ keçisi, daha sonra rehabilitasyon için merkezin bahçesine salındı. Sağlık durumu iyiye giden yaban keçisi, rehabilitasyonun ardından doğaya salınacağı günü bekliyor.

"Beslenememiş ve bitkin düşmüştü"

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkez olarak Van Gölü Havzasında yaşayan bütün yaban hayvanların sorunlarıyla ilgilendiklerini belirtti. Son olarak Hakkari'de doğaseverler tarafından yaralı halde bir dağ keçisinin bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Aslan, "DKMP Hakkari İl Şube Müdürlüğünce 8 yaşındaki dağ tekesi ayağı kırılmış halde bize getirildi. Ayağı kırıldığı için beslenememiş ve bitkin düşmüştü. Korum altına alarak tedavisine başladık. Kırık operasyonundan sonra gerekli bakımlarını yaptık" dedi.

"Durumu gayet iyi"

Merkezin yerleşkesini her türlü yaban hayvanın yaşayabileceği şekilde düzenlendiğini dile getiren Aslan, "Dağ keçisini rehabilitasyonunu sağlamak için bahçemize saldık. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmasak bir-iki ay içinde tam olarak iyileşecektir. DKMP ile beraber karar verildikten sonra doğaya salınıp salınmayacağı yönünde karar verilecektir. Bu rehabilitasyonun sonunda belli olacak ama şu an durumu gayet iyi durumdadır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Nesli tehlike altında olan yaralı dağ keçisi sağlığına kavuşuyor - Son Dakika

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