Nesli Tehlike Altındaki Alageyiklerin İlk Yavruları Görüntülendi - Son Dakika
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Nesli Tehlike Altındaki Alageyiklerin İlk Yavruları Görüntülendi

Antalya'daki Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndan Isparta'ya nakledilen nesli tehlike altındaki alageyiklerin ilk yavruları, fotokapanla görüntülendi. Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından paylaşılan görüntüler, yeni yaşam alanlarında mutlu olduklarını gösteriyor.

29.08.2024 17:17
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Antalya'daki Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndan mayısta Isparta'ya nakledilen nesli tehlike altındaki alageyiklerin ilk yavruları, fotokapanla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yaban hayatının takibi için Burdur, Antalya, Isparta'daki dağlık ve ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Isparta'da ormanlık alanlarda yaşayan yavru iki alageyiğin doğada yemek araması fotokapana yansıdı.

Kaydedilen görüntüler, Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinin sosyal medya hesaplarından, "2024'ün Mayıs ayında Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasından Isparta ilimize nakledilen alageyiklerin, ilk yavruları fotokapanlarımıza yakalandı. Yeni yaşam alanlarında çok mutlular." ifadeleriyle paylaşıldı.

Kaynak: AA

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