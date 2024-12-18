Nesli Tükenme Tehlikesindeki Oklu Kirpiler Kurtarıldı

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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi, Musacalı Mahallesi'nde bir vatandaşın zeytin tarlasında açılan kuyuya düşen ve nesli tükenme tehlikesi bulunan 'Oklu Kirpiler'i dikkatli bir şekilde yürütülen operasyonla kurtardı.

Turgutlu Musacalı Mahallesi'nde zeytin tarlasındaki kuyuda 'Oklu Kirpiler'i fark eden bir vatandaş, hemen belediye ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı veterinerler ve zabıta ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, titiz ve dikkatli bir operasyon gerçekleştirdi.'Oklu Kirpiler'i mahsur kaldığı yerden çıkararak kurtaran ekipler, bakım ve tedavilerinin ardından kontrollü bir şekilde doğal yaşam alanına saldı.

"Duyarlı hemşehrilerimizin ve ekiplerimizin hızı ve başarılı müdahalesiyle kurtarıldı"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Musacalı Mahallemizde nesli tükenmekte olan oklu kirpiler duyarlı hemşehrilerimizin ve ekiplerimizin hızı ve başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Son derece hassasiyetle müdahale eden ekiplerimize ve Musacalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.