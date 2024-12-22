Nesli Tükenme Tehlikesindeki Vaşaklar Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nesli Tükenme Tehlikesindeki Vaşaklar Kamerada

Geniş Video İzle

Antalya'da bir evin güvenlik kamerası, nesli tükenme tehlikesindeki vaşak ailesini kaydetti.

22.12.2024 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak ailesi kamerada

Antalya'da belgesel sahnelerini aratmayan görüntü güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Küllin Yaylası, nadir rastlanan bir doğa harikasına ev sahipliği yaptı. Yaylada bir evin güvenlik kamerası, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir vaşak ailesini anbean kaydetti.

Görüntüler, dün gece saatlerinde Gazipaşa ilçe merkezine 65 kilometre uzaklıkta, bin 650 metre yükseklikte bulunan Küllin Yaylası'nda kaydedildi. Görüntülerde, üç vaşağın karla kaplı yollarda süzülerek yürüdüğü ve bir süre sonra yayla evinin önüne kadar geldiği görülüyor. Yaylada yiyecek aradığı düşünülen vaşaklar, sakin ve zarif hareketleriyle izleyenleri hayrete düşürdü.

IUCN'nin kırmızı listesinde

Belgesel sahnelerini aratmayan Küllin Yaylası'nda çekilen bu görüntüler, nesli tükenme tehdidi altındaki canlıların yaşam alanlarını korumanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlattı. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan ve "Anadolu Vaşağı" olarak bilinen vahşi kedi, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında bulunuyor.

Nesli Tükenme Tehlikesindeki Vaşaklar Kamerada
Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Gazipaşa, Belgesel, Antalya, Güncel, Yaşam, Dünya, Vaşak, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nesli Tükenme Tehlikesindeki Vaşaklar Kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
10:13 Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
08:34 AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek
07:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam’ı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek
01:17 ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 11:12:05. #1.13#
SON DAKİKA: Nesli Tükenme Tehlikesindeki Vaşaklar Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.