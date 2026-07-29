Netanyahu: ABD ile İran konusunda mutabakat var - Son Dakika
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Netanyahu: ABD ile İran konusunda mutabakat var

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Netanyahu, ABD ile İran'ın nükleer silahlarına karşı tam bir görüş birliği içinde olduklarını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetimiyle İran konusunda tam bir mutabakat içinde olduklarını savundu.

ABD'de yayın yapan Fox News televizyonuna konuşan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile dünkü görüşmesinin "şimdiye kadar yaptığı en iyi görüşmelerinden biri" olduğunu iddia etti.

Trump ile "İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek" konusunda tam bir görüş birliği içinde olduklarını savunan Netanyahu, diplomasi yoluyla olmazsa "diğer yollarla" hedeflerine mutlaka ulaşacakları tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı ile aralarında herhangi bir anlaşmazlık olmadığını da ileri süren Netanyahu, iki ülke arasındaki ittifakta çatlak arayanları hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceklerini söyledi.

Netanyahu'nun "tam görüş birliği içinde oldukları" açıklamasına rağmen İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz dün İran'ın enerji altyapısını saldırılarla hedef almak istediklerini ancak ABD'nin buna izin vermediğini açıklamıştı.

Netanyahu, UCM kararına rağmen BM Genel Kurulu'na katılacak

Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında çıkardığı tutuklama kararını tanımadığını yineledi.

BM Genel Kurulu için eylülde yeniden ABD'ye geleceğini söyleyen Netanyahu, "Bu (tutuklama) asla olmayacak. Her şeyden önce New York'a gidiyorum." dedi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu için kente gelmesi durumunda onu tutuklamaya yönelik bağımsız yasal yetkileri bulunmadığını ancak federal hükümetin bu adımı atması gerektiğini açıklamıştı.

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu: ABD ile İran konusunda mutabakat var - Son Dakika

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