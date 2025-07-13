Netanyahu, Ben-Gvir ile Hamas Anlaşmasını Görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hükümetin düşmemesi için aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'le bir araya geleceği ve onu " Hamas'la varılması muhtemel anlaşmayı kabule" ikna etmeye çalışacağı belirtildi.

İsrail Hayom Gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde Ben-Gvir'le bir araya geleceği ve Hamas'la ateşkes müzakerelerini görüşecekleri aktarıldı.

Netanyahu'nun Ben-Gvir'i, muhtemel anlaşmaya ikna etmek için uğraşacağı kaydedildi.

Ben-Gvir ile aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich daha önce pek çok defa, Gazze'deki savaşın sona ermesi durumunda hükümetten çekilme tehdidinde bulunmuştu.

İsrail devlet televizyonu KAN da dünkü haberinde, Ben-Gvir'in, Hamas'la anlaşma imzalanması durumunda hükümetten istifa edebileceği ifade edilmişti.

Haberde, Katar'da Hamas ile İsrail arasındaki dolaylı müzakereler konusunda hükümet içinde anlaşmazlıklar olduğu kaydedilmişti.

Netanyahu hükümetinin, 120 sandalyeli mecliste 68 sandalyesi bulunuyor. Hükümetin düşmemesi için 61 sandalyeyi elinde tutması gerekiyor. Bu sandalyelerin 8'i Smotrich'in, 6'sı Ben-Gvir'in partisine ait olduğu için bu iki partinin çekilmesi hükümetin düşmesi anlamına geliyor.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.