Netanyahu, Biden'ın silah göndermeyi durdurma açıklamasına karşı çıktı - Son Dakika
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Netanyahu, Biden'ın silah göndermeyi durdurma açıklamasına karşı çıktı

Netanyahu, Biden\'ın silah göndermeyi durdurma açıklamasına karşı çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e silah göndermeyi durduracaklarını açıklamasına karşı çıkarak 'Yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız' ifadesini kullandı. Netanyahu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Holokost'un hatırlatılmasıyla kendilerini korumaları gerektiğini vurguladı. Biden ise Refah'a kapsamlı bir saldırı durumunda silah sevkiyatını durduracaklarını belirtmişti.

09.05.2024 15:43
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Refah saldırısı nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ın, bu ülkeye silah göndermeyi durduracaklarına yönelik açıklamasına karşı "Yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız" ifadesini kullandı.

ABD'nin İsrail'e yüksek infilak gücündeki bomba ve top mermilerini göndermeyi askıya alması ve Biden'ın, İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda silah sevkiyatını durduracaklarına yönelik açıklaması tartışılırken Netanyahu, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yaptı.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapmayan İsrail Başbakanı, ülkesinde 5 Mayıs'ta gerçekleştirilen Yahudi Soykırımı (Holokost) anma günündeki konuşmasını sosyal medya üzerinden yeniden paylaştı.

Netanyahu, yaptığı paylaşımda, "Feci Holokost'ta dünyada büyük liderler kenarda öylece durdu. Holokost'un ilk dersi, biz kendimizi korumazsak, kimse bizi korumaz. Eğer ki yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, CNN kanalına verdiği röportajda hem Gazze'deki duruma hem İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda ABD'nin tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." demişti.

Kaynak: AA

Joe Biden, İsrail, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, Biden'ın silah göndermeyi durdurma açıklamasına karşı çıktı - Son Dakika

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