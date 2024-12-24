Netanyahu\'dan Gazze Müzakerelerine Dair Açıklama

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(ANKARA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de Hamas ile yürütülen rehine müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini ancak sürecin sonuçlanmasının ne kadar süreceğini bilmediğini belirtti.

İsrailli ve Filistinli yetkililerin yaptıkları açıklamalara göre, Gazze'de olası bir rehine serbest bırakma ve ateşkes anlaşması konusunda İsrail ve Hamas arasındaki görüş ayrılıkları azaldı, ancak önemli bazı hususlar henüz çözüme kavuşturulmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Knesset'te yaptığı açıklamada, "Size dikkatle söylemek isterim ki bazı ilerlemeler var. Hamas, Hizbullah ve İran'ın yardıma geleceğini umuyordu ama onlar yaralarını sarıyor; Hamas'ın kendisi de giderek daha fazla darbe alıyor. Yani ilerleme var. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Herkesi düşman topraklarından eve getirene kadar her şekilde, soluk almadan hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Filistinli bir yetkili isee savaşın tamamen sona erdirilmesi konusunun henüz çözüme kavuşturulmadığını ifade etti.