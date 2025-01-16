Netanyahu'dan Trump ve Biden'a Teşekkür - Son Dakika
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Netanyahu'dan Trump ve Biden'a Teşekkür

Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması sonrası Trump ve Biden ile görüştü.

16.01.2025 03:16
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının ardından ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve ABD Başkanı Joe Biden ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması konusundaki yardımlarından ötürü Trump ve Biden'a teşekkür etti.

Netanyahu, "esirlerin serbest bırakılması ve ailelerinin çektiği acılara son verilmesine yardımcı olduğu" için Trump'a teşekkürleri iletti.

İkilinin telefon görüşmesinde, ABD'nin başkenti Washington'da anlaşmayı ve diğer konuları ele almak üzere bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı da belirtildi.

Netanyahu, Biden'la yaptığı telefon görüşmesinde ise esir takası anlaşmasına varılması konusunda yardımları için ABD Başkanı'na teşekkür etti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmıştı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıklamıştı.

Donald Trump, açıklamasında, " Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadelerini kullanmıştı.

Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya 19 Ocak Pazar günü başlanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Trump ve Biden'a Teşekkür - Son Dakika

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