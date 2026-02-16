Netanyahu'dan Yahudilere Savaş Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Netanyahu'dan Yahudilere Savaş Çağrısı

16.02.2026 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, dünya genelindeki Yahudileri dijital ve medya savaşı vermeye çağırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dünya genelindeki Yahudilere "savaşın" çağrısında bulunarak "sahada savaştıktan sonra medya ve dijital dünyada bir savaş vereceklerini" belirtti.

Batı Kudüs'teki Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı'nda konuşan Netanyahu, Avustralya'da, Avrupa'da, ABD'de ve dünyanın diğer bölgelerinde güçlerini göstermeleri gerektiğini savundu.

Netanyahu, başta ABD olmak üzere dünyadaki Yahudi topluluklarının "sessiz kalmaması" ve "karşı koyması" gerektiğini ileri sürdü ve bunu tanıştığı genç Yahudi öğrencilere söylediğini aktardı.

Bunun tüm Yahudiler için bir politika haline gelmesi gerektiğini iddia eden Netanyahu, "Bir medya savaşı olacak. Dijital alanda bir savaş var. Birlikte mücadele edeceğiz." ifadelerini kullanarak "Savaşın, savaşın, savaşın." dedi.

Netanyahu, sahadaki savaşta başarılı olduklarını iddia ederek "Bunu bilgi veya dezenformasyon düzeyinde de yapmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Yahudilere Savaş Çağrısı - Son Dakika

Avrupa ülkesinden bir ilk Epstein dosyası için özel ekip kuruldu Avrupa ülkesinden bir ilk! Epstein dosyası için özel ekip kuruldu
Putin’i küplere bindiren “kurbağa zehri“ iddiası Jet açıklama geldi Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Manisa’da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı Manisa'da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı

11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:31
Arda Güler’e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
Arda Güler'e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
09:41
Mihriban Aliyeva’dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen
Mihriban Aliyeva'dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen?
09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 11:26:03. #7.11#
SON DAKİKA: Netanyahu'dan Yahudilere Savaş Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.