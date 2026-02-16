Netanyahu'dan Yahudilere Savaş Çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dünya genelindeki Yahudilere "savaşın" çağrısında bulunarak "sahada savaştıktan sonra medya ve dijital dünyada bir savaş vereceklerini" belirtti.

Batı Kudüs'teki Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı'nda konuşan Netanyahu, Avustralya'da, Avrupa'da, ABD'de ve dünyanın diğer bölgelerinde güçlerini göstermeleri gerektiğini savundu.

Netanyahu, başta ABD olmak üzere dünyadaki Yahudi topluluklarının "sessiz kalmaması" ve "karşı koyması" gerektiğini ileri sürdü ve bunu tanıştığı genç Yahudi öğrencilere söylediğini aktardı.

Bunun tüm Yahudiler için bir politika haline gelmesi gerektiğini iddia eden Netanyahu, "Bir medya savaşı olacak. Dijital alanda bir savaş var. Birlikte mücadele edeceğiz." ifadelerini kullanarak "Savaşın, savaşın, savaşın." dedi.

Netanyahu, sahadaki savaşta başarılı olduklarını iddia ederek "Bunu bilgi veya dezenformasyon düzeyinde de yapmalıyız." diye konuştu.