Netanyahu, Gazze Anlaşmasını Onaylamaktan Kaçınıyor

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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması üzerinde tarafların uzlaştığı açıklanmasına rağmen anlaşmayı onaylamaktan kaçınıyor.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması üzerinde uzlaşıldığını duyurmasına rağmen Netanyahu, anlaşma için bir araya gelecek daraltılmış güvenlik kabinesi toplantısını Hamas'ı "anlaşmadaki uzlaşılara bağlı kalmamakla" suçlayarak erteledi.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan adı açıklanmayan İsrailli yetkili, anlaşmanın oylanacağı daraltılmış kabine toplantısının perşembe yapılmasının ihtimal dahilinde olmadığını değerlendirdiğini belirtti.

İsrailli yetkili, buna rağmen anlaşmanın Katar'ın duyurduğu gün ve saatte yürürlüğe gireceği görüşünü paylaştı.

Netanyahu, Hamas'ı anlaşmanın maddelerini değiştirmekle suçladı

İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasında bazı maddelerden Hamas'ın caydığını iddia ederek Filistinli grubu taslağı değiştirmekle suçladı.

Buna karşın Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Raşak, hareketin arabulucuların duyurduğu anlaşmaya bağlı olduğunun altını çizdi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, İsrail müzakere heyetinin Gazze'deki ateşkes ve esir takası üzerindeki ihtilafları Doha'da hala görüştüğü aktarılırken, serbest bırakılacak Filistinli tutukluların isimleri ve bazı detaylar üzerinde ihtilaf olduğu belirtildi.

Başbakan Netanyahu'nun anlaşmanın detayları üzerine müzakereleri sürdüren İsrail heyetinin ülkeye dönmesini beklediği yönündeki kulis bilgisi İsrail basınına yansıdı. Aynı şekilde, anlaşmaya gidilmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit eden aşırı sağcı koalisyon ortaklarını Netanyahu'nun ikna etmeye çalıştığı yorumları yapıldı.

Netanyahu'nun hükümetin dağılması endişeyle anlaşmayı onaylamaktan kaçındığı öne sürülüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, üzerinde uzlaşıldığı duyurulan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına doğrudan karşı çıkan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in baskısı altında olduğu biliniyor.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü ve Dini Siyonizm partilerinin hükümetten çekilmesi konusunda Netanyahu'nun taşıdığı endişe karşısında bir gecikmenin anlaşmaya ilişkin İsrail'in resmi onayını ertelediği de basına yansıdı.

Ayrıca Kanal 12 televizyonunun İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde ise anlaşmanın oylanacağı güvenlik kabinesi toplantısının aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in muhalefeti nedeniyle "gergin geçmesinin beklendiği" aktarıldı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, koalisyonun diğer aşırı sağcı ismi Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemek için işbirliğine davet etmişti.

Ancak aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi bugün yaptığı açıklamada, Hamas'la anlaşmanın ilk aşaması için "koşullu" yeşil ışık yaktı. Aşırı sağcı parti, ateşkeste birinci aşama, karşılıklı esir takaslarının tamamlanmasının ardından "Hamas'ın yok edilmesi hedefiyle" Gazze'ye yeniden saldırıların başlamasını "hükümette kalması için" şartları arasında saydı.

-Netanyahu, Philadelphi Koridoru'nu öne sürerek daha önce de Gazze'de anlaşmayı engellemişti

İsrail hükümetinden daha önce müzakerelerde anlaşmazlık konusu olan Philadelphi Koridoru'ndaki işgalin sürdürülmesine ilişkin "kafa karıştırıcı" açıklamalar geliyor.

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan çekileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi de Philadelphi Koridoru'nda İsrail'in hakimiyetinin sona ermesi talebinden Hamas'ın son anda vazgeçtiğini öne sürerek bu konuda müzakerelerin devam edeceğini aktardı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında çekilmeyeceği yönünde yazılı bir açıklama yaptı. Ancak aradan kısa bir süre geçtikten sonra İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan kalacağı açıklamasının "sehven" yapıldığını iddia ederek, beyanını geri çekti.

-Netanyahu'nun anlaşmayı sabote etmek için daha önceden de kullandığı, Philadelphi Koridoru

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Eylül 2024'te ateşkese giden müzakereler sırasında İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndaki hakimiyetini anlaşma için ön şart olarak sunmuştu.

Gazze'de savaşın hedeflerinin gerçekleşmesinin Philadelphi Koridoru'ndan geçtiğini savunan Netanyahu, İsrail'in ulusal güvenliğinin buna bağlı olduğunu ileri sürmüştü.

Netanyahu, bu dönemde gerek İsrail kamuoyunda gerekse uluslararası arenada Philadelphi Koridoru üzerindeki anlaşmazlığı ileri sürerek ateşkes müzakerelerini baltalamakla suçlanmıştı.

İsrail ordusu, Mayıs 2024'te Refah Sınır Kapısı'nın da içinde yer aldığı Philadelphi Koridoru'nu işgal etmişti.

Philadelphi Koridoru'nun işgalinin ardından Gazze'deki Filistinlilerin dünyaya açılan tek kapısı, Refah Sınır Kapısı bugüne kadar kapalı.

Refah'ın kapanmasıyla Gazze'ye giren yardımların oranının düştüğü verilere yansıyor. Ayrıca, yurt dışında tedavi edilmesi gereken Gazze'deki Filistinli ağır yaralı ve hastaların Gazze'den çıkarılması engelleniyor.