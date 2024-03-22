İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından, Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Refah'a girmeden Hamas'a karşı zafer kazanamayacaklarını, bunu ABD'nin desteğiyle yapmayı umduklarını ama zorunda kalırlarsa tek başına yapacaklarını" söyledi.
Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten beri bölgeye 6. ziyaretini gerçekleştiren Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından görüntülü bir mesaj yayımladı.
"ABD'nin Hamas'a karşı savaşta 5 aydan uzun süredir İsrail ile omuz omuza durduğunu ve bunu takdir ettiklerini" belirten Netanyahu, "sivil nüfusun savaş alanından çıkarılması ve insani ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğinin farkında olduklarını ve bunun üzerinde çalıştıklarını ABD Dışişleri Bakanı'na ilettiğini" belirtti.
Netanyahu, "Ama aynı zamanda Blinken'a Refah'a girmeden ve Hamas'ın buradaki tugaylarını etkisiz hale getirmeden Hamas'ı yenmenin yolu olmadığını anlattım. Bunu ABD'nin desteği ile yapmayı umduğumuzu ama gerekirse tek başımıza yapacağımızı söyledim." diye konuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, bir günlük Tel Aviv ziyaretinde Başbakan Netanyahu ve İsrail savaş kabinesiyle görüşmesinin ardından Washington'a dönmesi bekleniyor.
Bölge turu kapsamında Suudi Arabistan ve Mısır'ı ziyaret eden Blinken, Kahire'de "Refah'a saldırının hata olacağını İsraillilere anlatacağını" dile getirmişti.
Son Dakika › Güncel › Netanyahu, Hamas'a karşı zafer için Refah'a girmenin gerekliliğini vurguladı - Son Dakika
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde geçen yıl çıkan yangında zarar gören alanda düzenlenen etkinlikte, Orman Haftası dolayısıyla 6 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Kocaeli Valiliği, Orman Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK yetkilileri, çocuklar ve vatandaşlar katıldı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, fidan dikiminin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli olduğunu vurguladı. Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi ise fidanların bölgenin doğal yapısına uygun olarak dikildiğini ve gençlerin geleceğine nefes olacağını belirtti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bartın'da partisinin seçim bürosunun açılışını yaparak, Bartın'a kadın adayla hizmet edileceğini belirtti. Davutoğlu, daha sonra esnafı ziyaret etti.
Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yer tahsisleri, yeni yer tahsisi talepleri, doğal gaz arzı, devam eden yatırımların durumu ve diğer gündem maddeleri görüşüldü. Toplantı sonrası Tavlı ve beraberindekiler, Havza OSB'de üretim yapan bir firmayı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Akşener, partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi ve muhalefetin nasıl yapılacağını göstereceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son dönemde oluşturulmaya çalışılan spekülatif bir hava var. Buna da hiç kimsenin prim vermemesi gerekir, rakamlar ortada.
Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na katılan Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcularından Ahmet Ünal, 73 kiloda altın madalya kazandı. Turnuvada rakiplerini yenerek büyük bir başarı elde eden Ahmet Ünal, ilçenin ve Türkiye'nin gururu oldu. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ahmet Ünal'ı tebrik ederek, sporcu şehri olma hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını belirtti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, plajda bulunan bir büfede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda büfede maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının dumanları ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki'nin mevcut Belediye Başkanı Mustafa İduğ hakkında yaptığı iddialara cevap verdi. İnan, Eşki'nin İduğ hakkındaki açıklamalarının İzmir'e zarar verdiğini belirtti ve partisinin adaylarından gelen isyan seslerine dikkat çekti.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tekirdağ'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek yerel seçimlerde belediye başkan adaylarına oy istedi. Bir balıkçı dükkanında yaşanan ilginç diyalogda Akşener, esnafın annesinin muhacir olduğunu öğrenince takıldı ve oylarına talip olduğunu söyledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybederek 9.111,50 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Analistler, küresel pay piyasalarında risk iştahının azaldığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?