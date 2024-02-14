Netanyahu, Hamas ile esir takası müzakerelerine heyet göndermeyi reddetti - Son Dakika
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Netanyahu, Hamas ile esir takası müzakerelerine heyet göndermeyi reddetti

Netanyahu, Hamas ile esir takası müzakerelerine heyet göndermeyi reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır'ın başkenti Kahire'de Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında planlanan yeni bir esir takası mutabakatı için müzakereye heyet göndermeye onay vermedi. Netanyahu, Hamas'ın esir takası konusundaki tutumunu yumuşatmayıncaya kadar yeni müzakerelere gerek olmadığını düşünüyor.

14.02.2024 17:27
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır'ın başkenti Kahire'de Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasına yeni bir esir takası mutabakatı için planlanan müzakereye heyet göndermeye onay vermediği bildirildi.

İsrail'den Walla haber platformu, Hamas ile Tel Aviv arasında yeni bir esir takası mutabakatı için yapılan müzakereler hakkındaki gelişmelere yer verdi.

Arabulucular Mısır ve Katar'ın yeni bir esir takası için yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlanması amacıyla ek görüşmeler önerdiği aktarılan haberde, Netanyahu'nun ise Kahire'de yeni bir esir takası için yapılacak müzakerelere Tel Aviv'den bir heyetin gitmesine onay vermediği belirtildi.

İsrail Başbakanı'nın Hamas'ın esir takası konusundaki tutumunu "yumuşatmayıncaya kadar" yeni müzakerelere gerek olmadığını düşündüğü kaydedildi.

Adı açıklanmayan kaynaklarda dayandırılan haberde, müzakerelerde tarafların anlaşmadığı konuların başında Hamas'ın İsrailli esirlere karşı serbest bırakılmasını istediği Filistinli esirlerinin sayısının geldiği ifade edildi.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı bir heyet salı günü müzakerelere katılmak için Kahire'ye gitmişti

New York Times gazetesi, Kahire'de dün yapılan ancak sonuç alınamayan dolaylı görüşmelerin daha alt düzeydeki yetkililer tarafından 3 gün daha devam ettirileceğini yazmıştı.

Alt düzeydeki yetkililerin katılacağı görüşmelerin yarın Kahire'de yapılması planlanıyordu.

Kaynak: AA

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