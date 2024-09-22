Netanyahu: Hizbullah'ı beklemediği saldırılarla vurduk - Son Dakika
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Netanyahu: Hizbullah'ı beklemediği saldırılarla vurduk

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah'a yönelik son saldırıların etkili olduğunu açıkladı.

22.09.2024 15:28
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- Netanyahu: "Hizbullah'ı hayal bile edemeyeceği bir dizi saldırıyla vurduk"

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyami Netanyahu, Lübnan'a düzenledikleri saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz birkaç gün içinde Hizbullah'ı hayal bile edemeyeceği bir dizi saldırıyla vurduk" dedi.

İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçtiğimiz günlerde Lübnan'da onlarca kişinin ölümüne yol açan saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Video açıklamasında konuşan Netanyahu, "Geçtiğimiz birkaç gün içinde Hizbullah'ı hayal bile edemeyeceği bir dizi saldırıyla vurduk" ifadelerini kullandı.

Düzenledikleri saldırılarla Hizbullah'a mesaj gönderdiklerini söyleyen Netanyahu, "Eğer Hizbullah mesajı almadıysa, size söz veriyorum, mesajı alacaktır. Yerlerinden edilen kuzeydeki sakinlerimizi güvenli bir şekilde evlerine geri döndürmeye kararlıyız. Hiçbir ülke kendi sakinlerine, şehirlerine roket atılmasına müsamaha gösteremez. İsrail Devleti de buna müsamaha gösteremez" dedi. Netanyahu "İsrail'in güvenliği yeniden tesis etmek için gereken her şeyi yapacağını" vurguladı.

Netanyahu: Hizbullah\'ı beklemediği saldırılarla vurduk
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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