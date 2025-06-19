Netanyahu: İran'a saldırılarda Trump'ın kararı etkili

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara ABD'nin katılması ihtimaline ilişkin "Başkan Trump'ın vereceği bir karar." dedi.

İran'ın sabah erken saatlerde düzenlediği misilleme saldırısında isabet alan, Birüssebi kentindeki Soroka Hastanesi'ni ziyaretinde konuşan Başbakan Netanyahu, İran'a başlattıkları geniş çaplı saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Başbakan Netanyahu, İran'a karşı yürüttükleri saldırılara ABD'nin doğrudan dahil olma ihtimaline ilişkin, "Başkan Trump'ın vereceği bir karar. Oyunu biliyor. O, Amerika için iyi olanı yapacak, ben de İsrail için iyi olanı yapacağım." ifadelerini kullandı.

İsrail'in gerektiğinde saldırıları tek başına yürütecek kabiliyete sahip olduğunu öne süren Netanyahu, İran'a saldırıların sonunda "İsrail'e yönelik ne bir nükleer tehdit ne de balistik bir tehdit olacak." dedi.

Netanyahu'dan Hamaney'e suikast mesajı

İran lideri Ali Hamaney'e yönelik suikast düzenleyebileceklerini ima eden Netanyahu, her seçeneğin masada olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimsenin dokunulmazlığı olmadığı talimatını verdim. Manşetlerle uğraşmamayı ve eylemlerin konuşmasını tercih ediyorum."

Hamaney'i suikastle tehdit eden Savunma Bakanı Katz'a atıfla bu konuda basına konuşulmaması gerektiğini ve bakanlarından da bunu beklediğini söyledi.

İran'a saldırılarda "tüm İsraillilerin kişisel bir bedel ödediğini" savunan Netanyahu, "ailesinin ödediği bedelin ise oğullarının düğününün iptal edilmesi olduğunu" sözlerine ekledi.

-Trump: "Yapabilirim de yapmayabilirim de"

ABD Başkanı Trump, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara dahil olma iddialarıyla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Yapabilirim de yapmayabilirim de. Yani ne yapacağımı kimse bilmiyor." şeklinde konuşmuştu.

The Wall Street Journal ise Trump'ın, İran'a yönelik bir saldırı planını onayladığını ancak ülkenin nükleer programından vazgeçip vazgeçmediğini görmek için nihai bir emir vermeyi ertelediğini iddia etmişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.