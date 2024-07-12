Netanyahu: İsrail'in Gazze ile Mısır arasındaki sınırı kontrol etmesi gerekiyor - Son Dakika
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Netanyahu: İsrail'in Gazze ile Mısır arasındaki sınırı kontrol etmesi gerekiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır bölgesinin, devam eden çatışmalar bittikten sonra dahi İsrail kontrolünde kalması gerektiğini söyledi. Netanyahu, Hamas ile ateşkes anlaşması için müzakerelerin devam ettiği sırada bu açıklamayı yaptı.

12.07.2024 12:53
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KUDÜS, 12 Temmuz (Xinhua) -- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır bölgesinin, devam eden çatışmalar bittikten sonra dahi İsrail kontrolünde kalması gerektiğini söyledi.

Netanyahu, Perşembe günü İsrail iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet'in başkanı Ronen Bar liderliğindeki bir heyetin, Filistinli direniş hareketi Hamas ile ateşkes anlaşması için müzakerecilerle görüşmeleri devam ettirmek üzere Kahire'ye gitmekte olduğu esnada söz konusu açıklamayı yaptı.

Görüşmelerde bir ateşkes anlaşması yapılması ve halen Gazze'de Hamas'ın elinde bulunan 100'den fazla rehinenin serbest bırakılmasının sağlanması hedefleniyor.

İsrail'in güneyindeki bir askeri üste düzenlenen subay mezuniyet töreninde konuşan Netanyahu, Mısır'dan Hamas'a "silah kaçırılmasını" önlemek için İsrail'in Gazze ile Mısır arasındaki "Philadelphia Koridorunu" ve ayrıca Refah sınır kapısını kontrol etmesi gerektiğini vurguladı.

Netanyahu, "Yapılacak anlaşmada, İsrail'in savaştaki tüm hedeflerini gerçekleştirinceye kadar savaşı sürdürmesine izin verilmelidir. Silahlı teröristlerin dönüşüne yahut Gazze Şeridi'nin kuzeyine silah girişine izin vermeyeceğiz" dedi.

Netanyahu, "anlaşmanın ilk aşamasında mümkün olan en yüksek sayıda canlı rehinenin serbest bırakılmasını" talep ettiğini vurguladı.

İsrail kara kuvvetleri Mayıs ayı başlarında Refah bölgesine girerek, Gazze'nin en güneyinde yer alan ve yerinden edilmiş 1 milyonu aşkın insanın sığındığı kentte büyük bir saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusuna göre, birlikler Gazze-Mısır sınır bölgesinin ve Refah sınır kapısının kontrolünü ele geçirmiş bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

İsrail, Mısır, Gazze, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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