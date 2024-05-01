Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerinden UCM kararına karşı lobi faaliyeti yapmalarını istedi - Son Dakika
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Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerinden UCM kararına karşı lobi faaliyeti yapmalarını istedi

Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerinden UCM kararına karşı lobi faaliyeti yapmalarını istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerinden Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) olası tutuklama kararına karşı kendisi adına 'lobi faaliyeti' yürütmelerini istediği bildirildi. Netanyahu'nun Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu ile temasa geçtiği, esirlerin ailelerinden UCM ile bağlantılarını kendisi ve diğer İsrailli yetkililere karşı olası bir kararın çıkmasını engellemek amacıyla kullanmalarını istediği aktarıldı.

01.05.2024 19:37
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrailli esirlerin ailelerinden Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) olası tutuklama kararına karşı kendisi adına "lobi faaliyeti" yürütmelerini istediği bildirildi.

İsrail merkezli N12 televizyonunun haberinde, UCM'nin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililere yönelik muhtemel tutuklama kararını engellemek için İsrailli esirlerin ailelerinden yardım istendiği belirtildi.

Haberde, Netanyahu'nun Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu ile temasa geçtiği, esirlerin ailelerinden UCM ile bağlantılarını kendisi ve diğer İsrailli yetkililere karşı olası bir kararın çıkmasını engellemek amacıyla kullanmalarını istediği aktarıldı.

Şubat ayında 100'e yakın İsrailli esirin yakınının Lahey'e gittiğine işaret edilen haberde, İsrailli esirlerin ailelerinin o tarihten bu yana UCM Başsavcısı Karim Khan'la "dostça" ilişkiler tesis ettiği vurgulandı.

Haberde, Netanyahu'nun Başsavcı Khan ile aileler arasındaki sözde "dostane ilişkiden" haberdar olduktan sonra Forum yöneticilerinden olası tutuklama kararı verme planından vazgeçmesi için Khan'ı ikna etmeleri yönünde ricada bulunduğu belirtildi.

UCM'den Netanyahu'ya tutuklama kararı iddiası

İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, UCM'nin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında olası tutuklama kararının gündeme geldiği iddia edilmişti.

İsrail'in "Walla" internet sitesindeki haberde, İsrailli yetkililerin UCM'nin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkartmaya hazırlandığı konusunda son iki haftadır daha fazla endişe duymaya başladığı belirtilmişti.

Adı açıklanmayan İsrailli iki yetkiliye dayandırılan haberde, Netanyahu'nun, UCM'nin olası tutuklama kararına ilişkin endişelerini Biden'a ilettiği kaydedilmişti.

Görüşmede, Netanyahu'nun Biden'dan UCM'nin olası tutuklama kararını engellemek için yardım istediği aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerinden UCM kararına karşı lobi faaliyeti yapmalarını istedi - Son Dakika

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