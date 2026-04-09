Netanyahu: Lübnan'da Ateşkes Yok

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da ateşkes olmayacağını söyledi.

Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Kuzeyin değerli sakinleri, sizlerle gurur duyuyorum. Siz dimdik ayakta durmaya devam ediyorsunuz. Size bildirmek isterim: Lübnan'da ateşkes yok. Hizbullah'a tam güçle saldırmaya devam ediyoruz ve güvenliğinizi yeniden tesis edene kadar durmayacağız." dedi.