Netanyahu, Mecdel Şems ziyaretinde protesto edildi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, roket isabet etmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems beldesini ziyaretinde protesto edildi.

Netanyahu, yoğun güvenlik önlemleri altında 27 Temmuz'daki saldırının ardından Mecdel Şems beldesini ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, bu saldırının öylesine geçiştirilemeyeceğini ve "sert bir cevap vereceklerini" savundu.

Öte yandan bölgede toplanan bir grup bölge sakini Netanyahu'yu protesto etti. Göstericiler Netanyahu'ya "katil", "defol" ve "o hepimizin düşmanı" diye sloganlar attı.

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına 27 Temmuz'da roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini öne sürerek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Mecdel Şems saldırısı sonrası Hizbullah'a verilecek karşılığın ne zaman ve nasıl olacağını belirlemek üzere Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevlendirmişti.