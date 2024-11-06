Netanyahu'nun 4. Savunma Bakanı Görevden Alındı - Son Dakika
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Netanyahu'nun 4. Savunma Bakanı Görevden Alındı

Netanyahu, Yoav Gallant'ı görevden alarak anlaşmazlık yaşadığı 4. Savunma Bakanı oldu.

06.11.2024 18:47
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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dün görevden aldığı Yoav Gallant, Netanyahu ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevden alınan veya istifa eden 4. Savunma Bakanı oldu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, ilk kez 1996 yılında başbakanlık koltuğuna oturan Netanyahu ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle Yitzhak Mordechai, Moşe Yaalon, Avigdor Liberman ve Yoav Gallant görev süresini doldurmadan Savunma Bakanlığından ayrılmak durumunda kaldı.

Netanyahu'nun başbakanlığının ilk döneminde Savunma Bakanlığı yapan Mordechai, 1999 yılının başında Netanyahu ile arasındaki siyasi rekabet nedeniyle kamuoyu önünde yaşadıkları sürtüşme sonrası görevinden alındı.

Eski Savunma Bakanı Moşe Yaalon ise, Netanyahu ile yaşadığı sürtüşme sonucu 2016 yılında görevden ayrıldı.

Yaalon ile Netanyahu arasındaki anlaşmazlığın İsrail'i Nazi Almanyası'na benzeten dönemin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan'ı açıkça desteklemesi ve bir Filistinli'yi öldürmekten hüküm giyen Elor Azaria isimli İsraillinin askeri mahkemede yargılanmasına tepki gösteren aşırı sağcılara karşı çıkması oldu.

Yaalon'un yerine geçen Avigdor Lieberman da, Gazze'de Hamas ile ateşkes sağlanmasının ardından "teröre teslim olunduğunu" söylemesinin ardından görev süresini tamamlamadan 2018'de istifa etti.

Yoav Gallant, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görevden aldığı son isim olurken, Gallant'ın görevden alınmasını aralarındaki "güvenin sarsılması" olarak açıklarken, Gallant'ı dolaylı olarak "İsrail'in düşmanlarına" yardım etmekle suçladı.

Netanyahu, 2023'te de görevden almak istemişti

Netanyahu ile Gallant'ın arasının açık olduğu biliniyordu. Netanyahu, Mart 2023'te "Yargı reformu" girişimini kamuoyu önünde açıkça eleştirmesi nedeniyle Gallant'ı görevden alma teşebbüsünde bulunmuştu.

Ancak ülke genelindeki yoğun protestolar nedeniyle Netanyahu bu kararından geri adım atmıştı.

Gazze'ye yönelik saldırıların yanı sıra Lübnan konusunda da Netanyahu ile Gallant'ın farklı görüşleri savundukları biliniyor.

Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'deki işgalinin kalıcı olmasını isterken, Gallant, Gazze içerisinin Filistin yönetimine devredilmesini istediğini dile getirmişti.

İkilinin arasının bozuk olması nedeniyle Netanyahu ile Gallant, Gazze'ye saldırıların ilk günlerinden sonra ayrı ayrı basın toplantıları yapmıştı.

Ayrıca Gallant'ın Lübnan'a kara saldırısına karşı olduğuna ilişkin İsrail basınına haberler yansısa da Savunma Bakanı bunun aksi yönde açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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