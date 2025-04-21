Netanyahu'nun İfadesi İçin Geciktirme Tehdidi

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin, Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'dan Binyamin Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk davasında ifade vermesini geciktirecek bir belgeyi imzalamasını istediği ancak Bar'ın bu öneriyi reddettiği iddia edildi.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Netanyahu'nun yolsuzluk davasında "güvenlik gerekçesiyle" ifade vermesini geciktirecek bir belgeyi Kasım 2024'te hazırladığı ileri sürüldü.

Hazırlanan belgenin Netanyahu'ya yakın bir isim tarafından imzalaması için Bar'a iletildiği ifade edildi.

Adı açıklanmayan bir kaynağın, Bar'ın söz konusu belgeyi imzalaması halinde Netanyahu'nun hakkında devam eden davada ifade vermesinin önemli ölçüde gecikeceğine işaret ettiği aktarıldı.

Netanyahu'nun geçen ay görevden alma girişiminde bulunduğu Bar'ın söz konusu belgeyi imzalamayı reddettiği ifade edildi.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Haaretz'in haberinin asılsız olduğunu savundu.

Netanyahu, geçen ay Şin-Bet Direktörü Bar ile görüşerek hükümetin kendisini görevden alacağını bildirmiş, kararını zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 8 Nisan'da Bar'ın görevden alınma kararını durdurmuştu.

Hakkındaki yolsuzluk davaları nedeniyle başı dertte olan Netanyahu, ilk ifadesini Aralık 2024'te vermişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu, söz konusu davalarda birçok kez ifade verdi ve yargılanması sürüyor.