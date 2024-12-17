Netanyahu'nun Kahire'ye Gidip Gitmediği Açıklandı

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(ANKARA) - İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye gideceğine ilişkin haberleri yalanladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye gideceğine ilişkin haberleri yalanlandı.

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, açıklamasında Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Kahire'ye gitmediğini söyledi. Dostri daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Kahire'de olmadığını belirterek henüz Kahire'ye varmamış olabileceği ihtimalini açık bırakmıştı. Paylaşım, Netanyahu'nun Mısır'ın başkentine doğru yola çıktığının bildirilmesinin ardından geldi.